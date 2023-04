Klimaneutralität bis 2040: In Neu-Ulm sind die Bürger gefragt

Der Saal im Johanneshaus ist gut gefüllt – rund siebzig Interessierte sind zur Auftaktveranstaltung der Stadt Neu-Ulm gekommen, und zwar um zu erfahren, wie es um die Klimabilanz der Stadt steht und was man unternehmen kann, um sie zu verbessern. Die Ausgangslage ist eher ernüchternd, gerade auch im Hinblick auf die Zukunft.

Immer mehr heiße Tage

"In den 1960er-Jahren hatten wir durchschnittlich zwei Tage pro Jahr, an denen es über 30 Grad heiß war. Heutzutage sind es zehn Tage und im Jahr 2050 werden es über 20 sein", erklärt Michael Kühl, Vizepräsident der Universität Ulm. Er warnt vor gesundheitlichen Folgen wie Kreislaufproblemen für eine immer älter werdende Gesellschaft. Vor allem in Städten werde der Klimawandel besonders zum Problem. "Wir messen teilweise Temperaturunterschiede von zehn Grad in der Stadt und außerhalb in den Dörfern", so Kühl. Doch er hat dafür eine Lösung.

Wohnraum nicht um jeden Preis

Der Professor mahnt, die Städte nicht überall nachzuverdichten, also Häuser nicht zusätzlich durch Stockwerke zu erweitern oder weitere Neubauten zwischen schon bestehende Gebäude zu setzen. "Gerade bei der derzeitigen Wohnungsknappheit ist das natürlich eine schwierige Forderung, aber wir müssen Lüftungsschneisen freilassen", sagt Kühl. Auch Bäume zu pflanzen hilft, eine Gemeinde zu kühlen. Dabei spielt der Schatten, den sie werfen, nur eine untergeordnete Rolle. Der Effekt kommt vor allem daher, dass Bäume Wasser aufnehmen und wieder verdunsten.

Bürgerbeteiligung erwünscht

Die Bürgerinnen und Bürger machten bei der Auftaktveranstaltung viele Vorschläge. Man könnte doch ein Wasserkraftwerk in die Donau bauen, den ÖPNV verbessern und mehr Radwege planen oder kleine Windkraftanlagen auf die Dächer setzen. Ideen wie diese können die Einwohner auch unter www.wir-leben-neu.de einreichen. Zwei Workshops am 2. und 9. Mai sollen folgen. Der erste richtetet sich an Bürger, Initiativen und Vereine, der zweite an Firmen und Wirtschaftsvertreter.

Die Stadt hat selbst schon einige Projekte auf den Weg gebracht. So gibt es eine Solarpflicht für Häuser, wenn das Grundstück von der Stadt gekauft wurde. Außerdem sollen die Fahrzeuge der Stadt immer häufiger mit Elektroantrieb rollen. Auch Erdwärme soll besser erschlossen werden.

Der steinige Weg zur Klimaneutralität

Die Pläne sind herausfordernd, nicht zuletzt angesichts der derzeit hohen Inflation, gestiegener Zinsen und des allgegenwärtigen Fachkräftemangels. Das machte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) gleich zu Beginn der Veranstaltung deutlich. Der Weg hin zur Klimaneutralität bis 2040, den auch die bayerische Staatsregierung als Ziel für ganz Bayern formuliert, ist steinig. Weil Neu-Ulm kein Potential für große Windräder bietet, liefern die Erneuerbaren Energien insgesamt bislang nicht einmal ein Fünftel des benötigten Stroms. Die Stadt will deshalb in Zukunft vor allem auch auf die Kraft der Sonne setzen.

Flutkatastrophen und Dürreperioden

Einige Teilnehmer der Auftaktveranstaltung bezweifelten, ob wirklich der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist. Dem gegenüber steht die Klimaforschung, die genau das hinreichend belegt. Professor Kühl mahnte, die Folgen der Erderwärmung nicht zu unterschätzen. Starkregen, die wiederum zu Überschwemmungen führen oder langanhaltende Trockenperioden seien letztlich die Konsequenz. Um das abzuwenden, sollte man eher klotzen als kleckern, so die Meinung des Vizepräsidenten der Universität Ulm: "Wir werden neben all den Maßnahmen sicher auch darüber nachdenken müssen, zusätzlich CO2 aus der Luft zu filtern und zu speichern."

Klar ist, all das wird viel Geld kosten und so mancher im Publikum fragte auch, ob die Maßnahmen tatsächlich etwas bringen oder sich irgendwie messen lassen. Vor allem auch im Hinblick auf andere Länder, die sich nicht klimafreundlich verhalten. Professor Kühl will das als Ausrede nicht gelten lassen. "Historisch betrachtet liegen wir Deutschen auf Platz vier beim CO2-Ausstoß und derzeit ist er pro Kopf noch doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt. Ich denke, dieser Verantwortung sollten wir uns stellen."