Klimaneutralität bei der Bahn: Güterzüge fahren mit Pflanzenöl

Die Lok parkt vor der Tankstelle, der Lokführer steckt den Zapfhahn ein – und kurze Zeit später rollt der Güterzug mit frisch betanktem Biokraftstoff über die Schienen. Möglich macht es eine Tankstelle, die die DB Cargo am Mittwoch auf ihrem Rangierbahnhof im Münchner Norden eingeweiht hat. Hier gibt es keinen fossilen Dieselkraftstoff zu tanken, sondern Hydrotreated Vegetable Oils – kurz: HVO. Das sind rein pflanzliche Rest- und Abfallstoffe aus Industrie und Haushalt, wie beispielsweise Pommesfett, die in einem ausgeklügelten Verfahren zu Biokraftstoff gemacht werden.

Allein in München könnte der Güterverkehr 9.000 Tonnen CO2 einsparen

Mit dem HVO-Kraftstoff könnte die DB Cargo noch in diesem Jahr etwa 30.000 Tonnen CO2 bundesweit und in München allein 9.000 Tonnen einsparen, so die Hoffnung des Unternehmens. Zwar wird der Biokraftstoff – wie auch der Diesel – im Motor verbrannt und gibt CO2 in die Atmosphäre ab. Aber: Der Kraftstoff besteht aus Pflanzen, die beim Wachsen CO2 gebunden haben. Deswegen kommt nur so viel CO2 in die Atmosphäre, wie die Pflanzen auch binden können, so die Logik.

Weniger als zwei Drittel aller Schienen sind elektrifiziert

Dass die Deutsche Bahn überhaupt noch auf Diesel angewiesen ist, liegt daran, dass nicht alle Strecken mit elektrischen Oberleitungen ausgestattet sind – und deshalb keinen Zugang zu Strom haben. "Derzeit sind 65 Prozent der Schienenstrecken elektrifiziert, auf denen über 90 Prozent des Schienenverkehrs stattfindet", sagt Torsten Schein, Vorsitzender der DB Energie GmbH. Das bedeutet: Auf 35 Prozent der Schienen müssen die Züge mit Diesel oder anderen Kraftstoffen betrieben werden.

Auch der Personenverkehr müsste auf Biokraftstoff setzen

Die Tankstelle am Rangierbahnhof im Münchner Norden ist eine von zwölf Biokraftstoff-Tankstellen, die die Deutsche Bahn bundesweit in Betrieb hat. Zwei weitere sollen bis zum Ende des Jahres noch hinzukommen. Geht es nach der DB Energie GmbH, die sich um die Energie-Infrastuktur der Deutschen Bahn kümmert, könnten es in den kommenden Jahren noch sehr viel mehr werden. "Zu unseren Kunden für die HVO-Tankstellen gehören aktuell Güterverkehrsunternehmen wie die DB Cargo", sagt DB Energie-Vorsitzende Schein, "aber dazu sollten auch Personenverkehrsunternehmen zählen, die zum Beispiel den Regionalverkehr betreiben".

Trotz Biokraftstoff: Schienen müssen komplett elektrifiziert werden

Ob nun im Güter- oder im Personenverkehr: Der Biokraftstoff kann ohnehin nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Klimaneutralität sein, findet Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn. "Der Biokraftstoff ist natürlich deutlich besser als der fossile Diesel", sagt er. Denn prinzipiell ginge es darum, so viel CO2 wie irgendwie möglich einzusparen – egal, auf welchem Weg. An der Elektrifizierung der Schienen komme die Deutsche Bahn dennoch nicht vorbei, sagt Barth. Und da gehe es momentan viel zu langsam voran. "Seit den 90ern ist in Sachen Elektrifizierung nur noch wenig passiert", so der Pro-Bahn-Vertreter.

Biokraftstoff wird auf dem Weg ins Chemiedreieck zum Einsatz kommen

Zumindest aber bei der DB Cargo, die für den Güterverkehr verantwortlich ist, wird HVO in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen. So wird der Biokraftstoff beispielsweise auf den Schienen ins bayerische Chemiedreieck im Südosten Bayerns künftig zum Einsatz kommen.