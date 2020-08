Klimaneutrales Erlangen: Initiative übergibt Zielkatalog

Wie kann es Erlangen schaffen, klimaneutral zu werden? Nach Vorstellung der Initiative "Klimaentscheid Erlangen" muss die Stadt an vielen Schräubchen drehen. Ihre Ideen hat sie in einem Zielkatalog formuliert, der am Freitag (14.08.20) an den Leiter des Umweltamts Erlangen, Rainer Lennemann, übergeben wird. Die Ziele betreffen unter anderem die vier Themenfelder Mobilität, Energieversorgung, Konsum und Ernährung. Der Katalog soll den Stadtrat auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt unterstützen.

Initiative Klimaentscheid Erlangen drückt aufs Tempo

Die Initiative Klimaentscheid fordert die Stadtverwaltung und die Stadträte auf, sich intensiv mit den festgelegten Zielen der Aktivisten auseinanderzusetzen. Zudem sollen die Inhalte in den Beschlusstext für einen entsprechenden Stadtratsbeschluss im Herbst aufgenommen werden. Dann nämlich will der Stadtrat festlegen, bis wann Erlangen klimaneutral werden will.

Erlangen: Als erste Stadt in Bayern Klimanotstand ausgerufen

Im Mai 2019 hatte Erlangen als erste Stadt in Bayern den Klimanotstand ausgerufen. Ein Jahr später, im Mai 2020, stellte der Stadtrat dann fest, dass die Ziele des Klimaschutzabkommens noch nicht erreicht werden. Deshalb setzt Erlangen weiterhin auf die Förderung von Radwegen und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Ziel ist es, Modell für andere Städte zu sein. Nach Ansicht der Initiative Klimaentscheid sollte die Erlanger Stadtverwaltung aber auch andere Akzente setzen, etwa beim Thema Ernährung.