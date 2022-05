Klimaneutrales Bayern: Das Land versorgt künftig die Städte

"Landbevölkerung muss Energieerzeugung akzeptieren"

Wo energieintensive Industrie ansässig ist, merkt man das deutlich am höheren Gesamtverbrauch – zum Beispiel im Frankenwald, am Untermain, entlang der Donau, in bayerisch Schwaben oder dem oberbayerischen Chemiedreieck. Besonders viel Energie verbrauchen generell die Städte, resümiert Detlef Fischer vom Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW), der die Studie in Auftrag gegeben hat: "Das heißt, das Land muss zukünftig die Energie für die urbanen Bereiche und die industriellen Zentren bereitstellen.“ Dafür brauche es gesellschaftliche Akzeptanz. "Das muss man der Landbevölkerung erklären“, so Fischer: "Eine ganz große Aufgabe der bayerischen Staatsregierung.“

Ausbauziel der Staatsregierung passt jetzt zu Klimaschutz

Die Staatsregierung hat sich diese Woche tatsächlich neue, ehrgeizige Ziele gesetzt. Bayern soll die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 verdoppeln. Das wäre tatsächlich ziemlich genau, was nötig ist, um das bayerische Klimaziel zu erreichen. Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft hat den vorgesehenen Ausbau von Windkraft und Photovoltaik bis 2030 mit den in der Studie errechneten Zahlen verglichen. Und Andrej Guminski von der FfE bestätigt: "Was in der Kabinettssitzung verkündet wurde, passt an der Stelle sehr gut.“ Was aber voraussetzt, dass auch die 800 Windräder, die Ministerpräsident Söder angekündigt hat, bis zum Jahr 2030 tatsächlich stehen.

Elektrische Energie ist effizienter

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass Bayern sehr weitgehend elektrifiziert wird. Weil das effizienter ist als das Verbrennen fossiler Rohstoffe, könnte Bayern bis 2040 mehr als 40 Prozent Energie einsparen. Einen großen Beitrag dazu muss der Verkehrssektor leisten – schon in drei Jahren werden knapp die Hälfte der neu zugelassenen Fahrzeuge elektrisch fahren, glauben die Forscher. Und sie sehen Elektromotoren künftig auch bei kleineren LKW, nur große Sattelschlepper fahren in ihrem Szenario künftig mit Wasserstoff.

Erdgasheizungen sind 2040 Geschichte

Entscheidend für ein klimaneutrales Bayern ist auch der Wandel bei der Gebäudeheizung. Fossil betriebene Heizungen gehören bald auch in Bayern fast vollständig der Vergangenheit an, so die Studie. Das betrifft auch die derzeit noch verbreitetste Heizungsform mit Erdgas. Ab 2026 sind neue Gasheizungen verboten. Und Erdgas wird ja auch immer teurer. Ersetzt werden die Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen oder Fernwärme. An Wasserstoffheizungen daheim bei Endkunden glauben die Studienautoren nicht.

All diese Veränderungen sind – wenn die Weichen richtig gestellt werden – in der vorgegebenen Zeit auch machbar, so die Forscher. Noch schneller als 2040 klimaneutral zu werden sei jedoch nicht realistisch.