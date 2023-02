Klimaneutrale Chemieindustrie: Wacker fordert Hilfe der Politik

Mittagspause vor dem Wacker-Belegschaftshaus in Burghausen. Drei junge Männer in blauer Arbeitskleidung rauchen in der Sonne. Die Industriemechaniker waren gerade bei der Betriebsversammlung. Großes Thema dort: Was wird aus der energieintensiven Produktion, wenn der Strompreis weiter so hoch und der Trassenbau dafür umso langsamer ist? "Ich mache mir schon manchmal Sorgen, dass die Chemieindustrie in andere Länder abwandert, in denen die Produktion billiger ist, aber insgesamt schaue ich positiv in die Zukunft", sagt einer der drei Mechaniker.

8.000 Arbeitsplätze bei Wacker sollen klimaneutral werden

So sieht das auch sein Chef, der Wacker-Vorstandsvorsitzende Christian Hartel. Er glaubt daran, den Chemiekonzern grün umzubauen und die 8.000 Arbeitsplätze bei Wacker in Burghausen in eine klimaneutrale Zukunft zu führen. Doch dafür brauche es die Politik: "Der Netzausbau muss viel schneller werden und die Preise für grünen Strom deutlich niedriger. Im Moment ist Deutschland da fernab von jeder Wettbewerbsfähigkeit", so Hartel.

Keine konkreten Zusagen der Bundesregierung

Diese Feststellungen und Forderungen hat er auch dem Bundesarbeitsminister mitgegeben. Der wollte sich heute eigentlich das Werk anschauen. Weil sein Flug Verspätung hatte, reicht es aber nur noch für ein Gespräch mit dem Vorstand und Arbeitnehmervertretern. Hubertus Heil (SPD) betont, wie wichtig die Chemiebranche für den Industriestandort Deutschland sei. Konkrete Zusagen hat der Arbeitsminister aber nicht im Gepäck. Um Fachkräfte wolle man sich kümmern, die auch die Chemieindustrie braucht. Beim Thema grüner Strom verweist Hubertus Heil aber auf die bayerische Regierung: "Wer die Energiewende will und Bäume umarmt, der muss auch mithelfen, dass sie technisch, physikalisch und ökonomisch gelingt", sagt der Minister.

Chemiedreieck braucht immer mehr Energie

Im Blick hat Hubertus Heil unter anderem die Windkraft. Zwar ist mit dem Projekt "Rückenwind ChemDelta" schon ein Windpark im Landkreis Altötting geplant. Es brauche aber noch viel mehr.

Schon jetzt benötigen die Betriebe im Chemiedreieck fünf Terrawattstunden pro Jahr – ein Prozent des gesamten deutschen Stromverbrauchs. Laut einer Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft könnte es in einer klimaneutralen Zukunft das Doppelte oder sogar mehr als Dreifache sein.