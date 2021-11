Klimaneutral heizen: Wie viel in Bayern noch zu tun ist

Altbauten müssten viel schneller mit besserer Dämmung versehen werden als bisher – was schon lange gefordert wird, jedoch bisher nie umgesetzt. Doch selbst unter optimalen Bedingungen wird es schwierig, so Serafin von Roon von der FfE: "Wenn wir rechnen, was wir uns unter besten Bedingungen vorstellen können, dann sehen wir, dass wir 2040 wahrscheinlich knapp verfehlen." Aus seiner Sicht ist das ehrgeizige Ziel trotzdem richtig, um Druck für möglichst schnelles Handeln auszuüben.

Sogar im Neubau noch ein Drittel Gasheizungen

Bisher ist die Entwicklung Bayerns bei der Gebäudeheizung von einem Optimalszenario allerdings noch weit entfernt. Sogar bei Neubauten werden noch immer in fast einem Drittel der Fälle Gasheizungen eingebaut. Die bleiben im Schnitt 25 Jahre in Betrieb, und damit über 2040 hinaus. Wenn die Gasheizungen dann klimaneutral sein sollen, müssten sie auf Wasserstoff oder andere künstlich hergestellte Gase umgestellt werden. Was wahrscheinlich teuer käme, und es müsste technisch auch erst einmal ermöglicht werden.