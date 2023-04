"Klimakleber" stehen in Regensburg vor Gericht

Sieben Mitglieder der Klima-Aktivistengruppe "Die letzte Generation" müssen sich ab Donnerstag wegen schwerer Nötigung vor dem Amtsgericht Regensburg verantworten. Mit einer Straßenblockade verursachten insgesamt acht Aktivisten im Juni vergangenen Jahres auf der Regensburger Frankenstraße in beiden Fahrtrichtungen Staus von jeweils mindestens einem Kilometer.

Das Verfahren um ein Mitglied der Gruppe wurde mittlerweile abgetrennt, so dass heute nur sieben Angeklagte vor Gericht sind, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Regensburg dem BR vorab.

Im Berufsverkehr auf die Frankenstraße geklebt

Im morgendlichen Berufsverkehr hatten sich laut Anklage im Juni 2022 vier der Aktivisten auf die vierspurige Bundesstraße in Fahrtrichtung der Autobahnauffahrt zur A93 gesetzt, vier weitere Richtung stadteinwärts. Insgesamt fünf der Aktivisten hatten dabei ihre Hände am Asphalt festgeklebt, so die Anklage. Erst nachdem die Feuerwehr die festgeklebten Aktivisten – teils unter ärztlicher Aufsicht – vom Asphalt gelöst hatte, konnte der Verkehr nach mehr als zwei Stunden wieder freigegeben werden.

Staatsanwalt: besonders schwerer Fall der Nötigung

Weil eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern gezwungen war, stehenzubleiben, müssen sich die Aktivisten wegen gemeinschaftlicher Nötigung in einem besonders schweren Fall verantworten, so die Staatsanwaltschaft. Von Seiten der Gruppierung "Die letzte Generation" heißt es, fünf der Angeklagten wollten sich selbst verteidigen, die anderen ließen sich durch Anwälte vertreten. Man wolle sich dabei auf einen rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) berufen, so ein Sprecher der Gruppierung. Nach ihrer Ansicht stellt der Klimawandel eine nicht anders abwendbare Gefahr dar, womit die Aktion zu rechtfertigen sei.

Ein zweiter Verhandlungstag ist für den 25. April angesetzt. Wann die Verhandlung in dem abgetrennten Verfahren stattfindet, war zunächst noch nicht klar.