"Klimakatastrophe zum Anfassen": Aufräumen nach dem Sturm

Forstbetriebsleiter Peter Hagemann ist unterwegs in einem Waldstück bei Wilhelmsthal. Es gehört zum Forstbetrieb Rothenkirchen, der sich bis an die Thüringische Grenze erstreckt. Hier haben die vergangenen Stürme in Oberfranken eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Bäume liegen quer, meterlange Wurzeln wurden aus dem Erdreich gerissen. Hier, wo vor Wochen noch ein Blick in den Himmel durch die Bäume verdeckt wurde, scheint jetzt die Sonne. Peter Hagemann spricht von einer Klimakatastrophe zum Anfassen: "Man sieht hier die Folgen der Klimaerwärmung. Erst kamen die Trockenjahre, dann der Borkenkäfer und der recht kleine Sturm hat große Folgen."

Frankenwald hat "Katastrophe mittleren Ausmaßes" hinter sich

Es hätte noch schlimmer kommen können, meint Peter Hagemann und zeigt auf die noch stehenden Bäume. Wäre der Sturm noch stärker ausgefallen, wäre hier oben nichts mehr übriggeblieben, sagt der Forstbetriebsleiter. Die Forstwirte sind im Wald unterwegs und sehen überall umgestürzte Bäume liegen. Sie werden jetzt soweit es geht erst einmal gesichert, dann markiert, später abtransportiert. Revierleiter Moritz Jackermeier spricht von einer Katastrophe mittleren Ausmaßes. Gut 300 Festmeter Holz sind alleine in seinem Zuständigkeitsbereich betroffen.

Borkenkäfer sorgt für mehr Schadholz

Dass der Wald dem Sturm nicht Stand hielt, ist auch auf den Borkenkäferbefall im Frankenwald zurückzuführen. Hier hatte es angerissene Bestände durch den Käfer gegeben, sagt Peter Hagemann: "Deswegen gibt es hier auch mehr umgestürzte Bäume als anderswo und somit mehr Schadholz." Dieses werde nun nach und nach entfernt und verkauft. Allerdings kommen auch die Waldarbeiter hier schnell an ihre Grenzen, denn Sicherheit geht vor, meint Hagemann.

Große Waldmaschinen machen den Rest

Welcher Baum stehen bleiben kann und welcher noch gefällt werden muss, entscheidet Revierleiter Moritz Jackermeier – allerdings immer mit dem gewissen Blick auf die Arbeitssicherheit. Oftmals stehen Bäume noch unter Spannung und werden dann durch große Maschinen zu Fall gebracht, zerschnitten und aus dem Wald gebracht. In den kommenden Wochen haben er und seine Mitarbeiter einiges zu tun. Bis in den April hinein werden die Aufräumarbeiten sicher dauern, schätzt Jackermeier.

Zukunftswald soll entstehen

Nach dem Aufräumen kommt das Aufforsten. Neue Bäume müssen gepflanzt werden, die Planungen im Hintergrund laufen schon. Das Ziel: Der Wald soll möglichst die nächsten Jahrzehnte auch größeren Stürmen Stand halten.

Forstbetriebsleiter Peter Hagemann spricht vom Zukunftswald, der jetzt entstehen soll. Dieser werde nicht mehr aus Fichten entstehen, sondern aus einem Mischwald. Auf jeder Fläche sollen mindestens vier verschiedene Baumarten stehen. Dies soll das Risiko des Borkenkäferbefalls und weiterer Sturmschäden deutlich minimieren.