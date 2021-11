Glasgow: Student aus Bayern will Jugendlichen Gehör verschaffen

Joshua Steib am Tag vor der Abreise nach Glasgow. Sein Zeitplan ist straff. "Heute habe ich nochmal eine Philosophie-Vorlesung, davor werde ich noch meine Rede finalisieren und dann noch die logistischen Feinheiten vor meiner Abreise klären." Also packen und dann ab zum Flughafen? "Ganz genau, morgen geht’s dann zum Flughafen."

Als Delegierter zur Jugendklimakonferenz

Steib ist 18 Jahre alt, kommt aus Vaterstetten und studiert im ersten Semester Politik und Philosophie. Er wurde als Delegierter zur Jugendklimakonferenz eingeladen. Die findet in den Tagen vor dem eigentlichen Welt-Klimagipfel statt. Dort erarbeiten die Jugendlichen ein Positionspapier, das dann an die offizielle Präsidentschaft weitergeleitet wird.

Generell gehe es ihm darum, dass man die Stimme der Jugend in internationalen Entscheidungsprozessen sichtbar und hörbar mache. Und zweitens gehe es ihm darum, die Politiker an ihre Versprechen zu erinnern. "Dort habt ihr das versprochen, jetzt geht es bitte an die Umsetzung", so Steib.

Steib fordert konkrete Klimaschutz-Maßnahmen

Konkrete Maßnahmen, darum müsse es in Glasgow gehen, sagt Steib. Spätestens seit der Hochwasserkatastrophe im Sommer in Deutschland müsse doch allen klar sein: "Klimaschutz betrifft jeden und gerade die junge Generation betrifft es natürlich nochmal viel mehr, weil wir die Generation sind, die einfach länger von dem Thema betroffen sein wird und wir sind die, die auf der Welt von morgen leben werden."

In Glasgow will er dafür kämpfen, dass auf dieser Welt weiterhin ein gutes Leben möglich ist. Im Anschluss an die Jugendkonferenz ist er als Beobachter in der Verhandlungszone auf dem eigentlichen Klimagipfel vor Ort. Am wichtigsten findet er, dass dort klare Regeln für den internationalen Handel mit Emissionszertifikaten gemacht werden – und die Staaten mehr tun für Klimabildung in Schulen.

Klimafreundlich und vegan

Privat versucht Joshua Steib, möglichst klimafreundlich zu leben. Er ernährt sich vegan, fährt – wann immer möglich – mit dem Fahrrad oder öffentlich. Nach Glasgow würde er auch gerne den Zug nehmen, aber das Ticket über Paris und London war so teuer, "dass ich mir das als Student leider nicht leisten konnte und dadurch, dass keine großen Funding-Möglichkeiten, also Finanzierungsmöglichkeiten, da sind, es leider für mich nicht möglich war." Der Flug war, obwohl klimaschädlicher, viel günstiger.

Landes- und Bundessieger bei "Jugend debattiert"

Ab der 9. Klasse hat Joshua Steib beim Wettbewerb "Jugend debattiert" teilgenommen, 2019 war er Landes- und Bundessieger. Als UN-Jugenddelegierter will er mitreden – und andere auch dazu ermuntern. Dass auf der Klimakonferenz im offiziellen deutschen Verhandlungsteam keine Jugendlichen vertreten sind, kritisiert er. "Ganz viele andere Delegationen aus anderen Ländern wie zum Beispiel Schweden oder viele osteuropäische Länder schicken eigene Jugenddelegationen, die in den offiziellen Länder-Delegationen zur Weltklimakonferenz mit drinnen sind und die auch mit verhandeln dürfen. Das bedeutet, die sitzen mit am Entscheidungstisch."

Joshua Steib tut trotzdem sein Bestes, um seiner Generation Gehör zu verschaffen. Wenn es gut läuft, findet das Positionspapier Beachtung: "Ich hoffe natürlich sehr drauf, dass viele Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen da die Möglichkeit wahrnehmen und sagen: Okay, wir lesen uns das durch, wir treten mit den Jugendlichen in den Diskurs und wir versuchen, deren Projektideen und Forderungen umzusetzen."

Aber erst einmal hat er noch ein Seminar in der Uni. Nachts um drei geht dann der Flieger nach Glasgow.