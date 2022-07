Klimafreundlicher Urlaub: Immer mehr Menschen reisen nachhaltig

Trotz Corona-Pandemie und Energiekrise wird derzeit gereist wie vor drei Jahren – das belegen Zahlen der Reiseveranstalter. Nachhaltig Reisen ist dabei ganz stark im Trend: Die Urlauber wollen inzwischen genau wissen, welche Angebote für Erholung sorgen und wie klimafreundliches Reisen gelingen kann. Ein Thema, an dem künftig auch die beliebten Reiseziele für günstige Urlaube wohl nicht mehr vorbei kommen werden.

Vom "Ökospinner" zum etablierten Veranstalter

Seit 30 Jahren betreibt Roland Streicher als Inhaber die Reiseveranstalter-Plattform Renatour. Im Büro im Nürnberger Stadtteil Brunn, klingelt permanent das Telefon: Kunden, die noch Genaueres zu ihrem Reiseziel und dem Angebot vor Ort wissen wollen, rufen an. "Unsere Reisen bieten wir schon immer über unser Online-Buchungsportal an, wir haben also kein Ladengeschäft, sondern kümmern uns telefonisch oder per Mail um die Bedürfnisse unserer Kunden“, so Streicher im BR-Interview.

Damals als er mit seiner Frau angefangen habe, sei er noch als Ökospinner belächelt worden, inzwischen gebe ihm das Konzept auf Qualität statt auf Quantität zu setzen, recht, so der Reiseveranstalter.

Corona-Pandemie wirkte als Beschleuniger

Bei ihm brummt es. Die Buchungszahlen sind so hoch wie im Jahr 2019, rechnet Roland Streicher vor. Trotz Energiekrise und dem finanziellen Dämpfer durch die Corona-Pandemie wollten die Kunden Urlaub machen – aber eben anders. Mehr Abstand, mehr Entspannung, Land und Leute kennen lernen – das sei seiner Kundschaft wichtig. Den Löwenanteil stellen Familien, Alleinerziehende aber auch Wander-Gruppen. "Das geht quer durch die Gesellschaft", so Streicher.

Qualität statt Quantität

11 Tage dauert im Durchschnitt eine Reise, die bei ihm gebucht werde, so Streicher, und mit einem durchschnittlichen Reisepreis von 580 Euro liege man sicher nicht im oberen Preissegment. Lebensmittel aus eigener Herstellung und Kochkurse, statt teuer mitbezahlter Wellness-Bereiche, mehr Entspannung etwa im Tiny-House mitten in der Natur statt permanenter Bespaßung am Pool. Es gehe seinen Kunden um mehr Qualität statt Quantität. Das spart einerseits Kosten für die Urlauber und andererseits Energiekosten vor Ort – da beginne die Nachhaltigkeit beim Reisen, erklärt Streicher.

Diese nachhaltige Urlaubs-Angebote gebe es auch direkt vor der Haustür wie etwa in der Fränkischen Schweiz oder in Oberbayern und Schwaben. Gerade die Corona-Pandemie habe die Urlauber genauer hinschauen lassen, was geboten wird fürs Geld. Bettenburgen, Gedränge am Buffet und das permanente Remmidemmi ist selbst den sanftmütigsten Eltern mit Home-Schooling und -Office offenbar zu viel, belegen Studien.

CO2-Fußabdruck so klein wie möglich

140 Veranstalter im deutschsprachigen Raum gibt es für nachhaltiges Reisen, zusammengeschlossen auf der Online-Plattform "forumandersreisen.de". Ein Mitglied ist das Nürnberger Reiseunternehmen Renatour. Die Ziele: Sowohl die nähere Umgebung für kürzere und ganz Europa für längere Aufenthalte. Familiäre Unterkünfte und eine klimafreundliche Reise ist Renatour-Inhaber Roland Streicher wichtig.

80 Prozent der Emissionen, die bei einer Urlaubsreise entstehen, seien der An- und Abreise geschuldet, so der Inhaber. Deswegen ziehe sein Unternehmen bestimmte Grenzen und biete etwa Flugreisen erst ab einer Mindestentfernung von 800 Kilometer bei einem Mindestaufenthalt von einer Woche an. Dabei würden auch innerhalb Europas nach Alternativen zum Flug etwa die Anreise per Bahn und Bus gesucht. All dies werde recherchiert, so Streicher, und sein Team versuche auch den ÖPNV vor Ort mit einzubinden, der sei oft besser, als man meint. Zum Artikel: "Fliegen ohne Reue? Die Zukunft der Luftfahrt"

Nachhaltiges Reisen ist die Zukunft

Nachhaltiger Tourismus ist etabliert bei den Reisenden, erklärt Professor Harald Pechlaner von der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im BR-Interview. Das belegen Studien, die gerade für den Tourismus der Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden, so der Forscher. Längst sei das Reisen mit Blick auf die Klimaschädlichkeit ein Kriterium bereits bei der Planung für viele Urlauber. Am Lehrstuhl Tourismus wird sowohl in den stadtnahen Erholungsgebieten als auch in den beliebten Touristenhotspots der Welt zur Zukunft und dem Miteinander zwischen Einwohnern, Beschäftigten und der touristischen Nutzung geforscht.

Da gebe es etliche Konflikte, die bedacht werden müssten für die Zukunft. Metropolen wie Nürnberg etwa sollten mehr in die Infrastruktur beispielsweise des Nürnberger Landes stecken, um Naherholungsziele öffentlich erreichbar und attraktiver zu machen, so Pechlaners Einschätzung. Gleichzeitig müssten sich die Einwohner eines Touristengebietes das Leben dort noch leisten können. Ein Effekt, so der Tourismus-Forscher, sei oft ein sprunghafter Anstieg der Grundstücks- und Mietpreise.

Sanftes Wachstum und mehr Regulierung

Aber auch die entfernter gelegenen Lieblings-Reiseländer der Deutschen müssen sich jetzt was einfallen lassen, um die Urlauber bei der Stange zu halten, so der Forscher am Lehrstuhl für Tourismus. Viele Regionen ließen sich jetzt erst richtig auf den nachhaltigen Tourismus ein, erklärt Prof. Pechlaner. Das werde zwei Strategien mit sich bringen: zum einen die Verlangsamung des ungezügelten quantitativen Wachstums und zum anderen eine stärkere Hinwendung zur Zertifizierung und insgesamt zur Regulierung.

Billig-Reisen ade?

Reisen, da ist sich Prof. Pechlaner sicher, wird immer mehr zum Luxus werden. Angesichts der sich abzeichnenden finanziellen Belastungen durch die drohende Energiekrise für die Verbraucher in Deutschland gebe es jetzt schon Effekte: Sommerurlaube würden eingespart, um eine möglicherweise hohe Energierechnung im kommenden Jahr bezahlen zu können.

Dennoch ist der Forscher überzeugt, dass es Billig-Reisen etwa nach Mallorca auch weiterhin geben werde. Doch dort seien die Urlaubsregionen inzwischen auch schon dabei, durch verschiedene Regulierungen, die negativen Folgen des Massentourismus einzudämmen. Die Veranstalter müssten Angebote für Menschen bereitstellen, die sich auch einen bezahlbaren Urlaub leisten können wollen. Das heißt, so Pechlaner, günstige Reisen wird es auch in Zukunft geben, aber dafür künftig mit etwas mehr Qualität.