Klimafreundliche Zukunft: Metropolregion braucht ÖPNV-Ausbau

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist der Schlüssel für eine klimafreundliche Zukunft – in der Metropolregion Nürnberg wie auch in anderen Ballungsräumen in Bayern. Darüber waren sich die Referenten der Konferenz "Zukunft der Mobilität" in Nürnberg schnell einig:

Netz und Taktung des ÖPNVs ausbauen

Sowohl Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonten, dass das Netz sowie die Taktung des ÖPNVs ausgebaut werden müssen. Ein zentrales Projekt in der Region sei dabei zum Beispiel die geplante Stadt-Umland-Bahn, die Nürnberg mit Erlangen und Herzogenaurach verbinden wird, so Maly.

Bayernweit einheitlicher ÖPNV-Tarif

Zudem müssen attraktive Tarife angeboten werden. "Wir müssen zum Beispiel ein bayernweit einheitlichen ÖPNV-Tarif in den nächsten Jahren entwickeln. Und mit dem 365-Euro-Ticket ein attraktives Angebot – erstmal für Schüler und Auszubildende – in Bayern schaffen", sagte Herrmann. Im Verkehrsverband Großraum Nürnberg wird das Ticket ab August 2020 eingeführt.

Kein 365-Euro-Ticket für alle Nutzer

Der Ausbau des ÖPNV koste viel Geld und wird Jahrzehnte dauern. Immerhin stelle der Bund mit dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aber in den nächsten Jahren Milliarden für den ÖPNV in Deutschland zur Verfügung, betonte Herrmann. Und auch der Freistaat schieße den Kommunen Fördergelder zu. Ein 365-Euro-Ticket für alle Nutzer, sei dennoch finanziell nicht zu stemmen, kontert Maly. Durch einen attraktiven ÖPNV hoffen die Verantwortlichen, dass mehr Autofahrer in Bus und Bahn umsteigen.

Nürnberg eine der Stauhauptstädte Deutschlands

Rund 300.000 Autos und eine hohe Zahl an Berufspendler machen Nürnberg zum Beispiel zu einer der Stauhauptstädte Deutschlands. Doch ganz ohne Auto wird es nicht gehen, sagte Herrmann. In manchen ländlichen Regionen könne der Takt des ÖPNV nicht rentabel verdichtet werden. Deshalb setzt der Minister auf eine bessere Steuerung des Straßenverkehrs, indem beispielsweise die Autofahrer rechtzeitig über Staus informiert werden und diese umfahren können. Zudem müssen alternative Antriebe her – ob nun Elektromotoren oder Wasserstoffantriebe. Innerhalb der Städte sei aber der ÖPNV und auch das Rad die erste Wahl, so Herrmann.