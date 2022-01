Klimafreundlich unterwegs: Bahn testet Batteriezug im Seenland

"Unterwegs mit Batterie" - Schwarz auf weiß steht diese Botschaft auf dem nagelneuen Zug von Alstom. Anfang Februar startet sein Testbetrieb. Dann soll der batteriebetriebene Zug auf der Strecke zwischen Gunzenhausen und Pleinfeld unterwegs sein, heißt es in einer Mitteilung der Bahntochter DB Regio. Sie testet mehrere Monate den ersten voll zugelassenen Batteriezug von Alstom.

Ziel der Bahn: Bis 2040 klimaneutral

Bis 2040 will die Bahn klimaneutral sein. Ein Batteriezug im Kundenbetrieb könne ein "großer Schritt auf dem Weg zu einer emissionsfreien Bahn in Deutschland" sein, sagt DB Regio-Chef Jörg Sandvoß. Laut Bahn werden 450 Linien in Deutschland derzeit ausschließlich von Dieselzügen befahren. Vor allem im ländlichen Raum sind viele Strecken noch nicht elektrifiziert. Auf diesen Strecken könnte der Batteriezug eine klimafreundliche Alternative sein.

Testbetrieb startet am 5. Februar und läuft bis Mai

Unter der Woche ist der Testzug im südlichen Baden-Württemberg unterwegs. Am Wochenende verkehrt derselbe Zug ab Februar zwischen Gunzenhausen und Pleinfeld im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Während der Zug im Nachbarbundesland seine Akkus während der Fahrt aufladen kann, wird er im Fränkischen Seenland jeweils am Start- und Zielbahnhof geladen. Der Testbetrieb zwischen Gunzenhausen und Pleinfeld startet am 5. Februar und läuft laut Bahn bis Anfang Mai.