> Klimaentscheid Nürnberg: Unterschriften gültig, Stadtrat gefragt

Klimaentscheid Nürnberg: Unterschriften gültig, Stadtrat gefragt

Die Unterschriften für das Bürgerbegehren Klimaentscheid in Nürnberg sind gültig. Das hat das Wahlamt bestätigt. Damit ist nun der Stadtrat am Zug, der in den kommenden vier Wochen das Bürgerbegehren thematisieren muss.