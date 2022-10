"Klimadetektive": Neues Umweltprojekt in Nürnberg

Das Amt für Kultur und Freizeit (KUF) der Stadt Nürnberg startet mit den "Klimadetektiven" ein neues Umweltprojekt. Dieses soll Schülerinnen und Schülern von der dritten bis zur sechsten Jahrgangsstufe aller Schularten die Risiken des Klimawandels und deren Auswirkungen auf Umwelt und Mensch spielerisch näherbringen, teilt die Stadt mit.

Komplexes Thema, altersgerecht erklärt

Was sich am Klima ändere, wer dabei was verursacht und wie sich der Klimawandel abschwächen ließe – diesen Frage geht das Projekt des Mobilen Erfahrungsfelds zur Entfaltung der Sinne nach. Den "Klimadetektiven" soll laut KUF das komplexe Thema altersgerecht erklärt werden. Für Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sei nicht nur die frühzeitige Wissensvermittlung "immens wichtig". Auch dass die Kinder Kompetenzen erwerben, "um die Zukunft nachhaltig zu gestalten", sei wesentlich.

Spielerische Vermittlung

Mit Versuchen und Spielen näherten sich die Kinder an, heißt es. Zum Beispiel mit dem Untersuchen von Baumscheiben, einem CO2-Fangspiel oder Experimenten wie einer Fingerheizung. Am Ende solle die Erkenntnis stehen, "dass jede Handlung zählt und alle in ihrem bescheidenen individuellen, aber dennoch wirksamen Bereich etwas gegen die Überhitzung der Erde tun können", so die Stadt.

Zum Artikel: Kemptener Schüler entwickeln Klimakochbuch

Kostenfrei für 40 Schulen

Das 90-minütige Programm werde demnach 40 Nürnberger und Fürther Schulen kostenfrei angeboten. Möglich sei das durch den Gewinn-Spar-Verein der Sparda-Bank Nürnberg. Das Projekt spreche die Sprache der Kinder und widme sich dem "dringlichsten Thema der heutigen Zeit: dem Schutz von Umwelt und Klima", so der Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Sparda-Bank, Stefan Schindler.

Das Projekt "Klimadetektive" soll Mitte Oktober starten. Weitere Informationen und Anmeldungen erhalten Lehrkräfte unter www.erfahrungsfeld.nuernberg.de.