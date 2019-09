Klimademos in Franken: Tausende gingen auf die Straßen

Signal an die Politik

Weitere Klimaproteste fanden in Ansbach, Dinkelsbühl, Rothenburg ob der Tauber, Bad Windsheim und Feuchtwangen statt. In Fürth treffen sich die Klima-Aktivisten seit 16 Uhr am Dreiherrenbrunnen in der Fußgängerzone und in Schwabach ebenfalls um 16 Uhr auf dem Schulhof der Wirtschaftsschule. Am Freitag sind bereits Tausende Menschen weltweit für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Auf allen Kontinenten gab oder gibt es noch Proteste. Es ist der dritte globale Klimastreik. Hintergrund ist der bevorstehende Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York. Die deutschen Aktivisten wollen außerdem am Freitag ein Signal Richtung Bundesregierung schicken: Sie stellte heute ihr Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz vor.