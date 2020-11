vor 28 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Klimacamp: Stadt zieht vor den Verwaltungsgerichtshof

Die Stadt Augsburg will vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof klären lassen, ob das Klimacamp eine Versammlung ist und bleiben darf - so hatte es das Augsburger Verwaltungsgericht entschieden. Beim grünen Koalitionspartner kommt das nicht gut an.