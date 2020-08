Klimacamp protestiert zum Friedensfest vor Premium Aerotec

Friedliche Blockade zum Friedensfest: Am Samstagmorgen haben Aktivistinnen und des Augsburger Klimacamps die Zufahrt des Airbus-Zulieferers Premium Aerotec in Haunstetten blockiert. Die friedliche Aktion stand unter dem Motto „Keine Krisen befeuern“ und will am heutigen Tag des Friedensfestes darauf aufmerksam machen, dass der Augsburger Hersteller Teile für den Eurofighter produziert.

Friedensstadt mit Verbindung zum Jemenkrieg

Das mache die Friedensstadt zu einem Teil der militärischen Produktionskette, die mit dem Jemenkrieg in Verbindung steht, weil der Eurofighter u.a. nach Saudi-Arabien geliefert wird. „Wir möchten Bewusstsein dafür schaffen, welche Rolle Augsburg in der Rüstung von aktiven Kriegen spielt und dass das nicht mit einer klimagerechten Friedenstadt vereinbar ist", so Sarah Bauer vom Klimacamp.