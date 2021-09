Klimacamp Nürnberg: Politiker und Aktivisten wollen reden

Von Aufbruchsstimmung ist im Klimacamp auf dem Sebalder Platz noch nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Klimaaktivisten bereiten schon die nächste große Demonstration vor, sprühen Plakate und bemalen Transparente. Bei den Bürgern kommt das Camp größtenteils gut an. Gastwirt Karl Krestel ist da jedoch anderer Meinung. Sein Lokal steht in unmittelbarer Nähe des Camps. Im Außenbereich sehen seine Gäste derzeit vor allem Bauzäune.

"Es ist eine Katastrophe, nicht nur geschäftlich, sondern auch von der Optik ist es natürlich nicht schön, wenn der schönste Platz oder einer der schönsten Plätze in Nürnberg mit dem Klimacamp - ich möchte fast sagen – verschandelt wird." Karl Krestel, Gastwirt

Nürnberger CSU-Fraktion fordert ein Ende des Camps

Seit etwas mehr als einem Jahr steht die Zeltstadt schon, um für ein klimaneutrales Nürnberg zu protestieren. Die zwölf Forderungen der Aktivisten stehen auf großen Schildern. Manche davon hat die Stadt schon umgesetzt, etwa das 365-Euro-Ticket. Doch einigen reicht das nicht.

Der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion, Andreas Krieglstein, verteidigt die Arbeit der Politiker. "Der Vorwurf, wir wären mutlos im Rathaus, den kann ich so nicht stehen lassen", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Alle Parteien hätten das Thema Klimaschutz als "Topthema" gesetzt. Deshalb hätte das Klimacamp seinen Zweck erfüllt und kann abgebaut werden, findet er.

Umweltaktivisten sind noch nicht fertig

Doch aus Sicht der Aktivisten sind noch große Posten offen. Sie fordern zum Beispiel ein Ende der Planungen für den Ausbau des Frankenschnellwegs. Und bis ihre Wünsche erfüllt sind, wollen sie bleiben, sagt der Umweltaktivist Erik Stenzel. "Die CSU-Stadtratsfraktion kann uns jederzeit hier wegbekommen, wenn sie diese zwölf Forderung so unumkehrbar in die Wege leitet, dass wir wissen, wir sind auf einem guten Weg in Nürnberg zur Klimaneutralität", sagt Umweltaktivist Erik Stenzel.

"Solange das nicht passiert, bleiben wir hier. [...] Wenn, dann muss es einen richterlichen Beschluss geben, uns hier wegzubringen. Vorher gehen wir nicht." Erik Stenzel

Stadt setzt auf Dialog

An einer Klage habe die Stadt – Stand jetzt – aber erstmal kein Interesse, sagte eine Sprecherin. Vielmehr gehe es um einen gemeinsamen Dialog. Zum Beispiel beim Thema Christkindlesmarkt: Damit sich nicht alle Besucher am Hauptmarkt drängeln, soll er heuer auf die Altstadt verteilt stattfinden – wenn Corona das zulässt. Und wenn das passiert, würde auch der Sebalder Platz gebraucht werden. Doch was wird dann aus dem Camp? Das ist Verhandlungssache.

Kompromissbereitschaft auf allen Seiten

Die Umweltaktivisten wären bereit, einen Teil der Fläche für die Zeit des Marktes herzugeben. Und sowohl die Stadt als auch die CSU-Fraktion betonen immer wieder ihre Gesprächsbereitschaft. Gesprochen wurde bisher aber noch nicht. Das soll aber noch kommen. Schon nächste Woche wollen sich alle Beteiligten zu einem Gespräch treffen.