Klimacamp am Passauer Rathausplatz wird wieder abgebaut

Das Passauer Klimacamp wird die Zelte am Rathausplatz wieder abbauen. Das kündigte eine Sprecherin des Camps am Nachmittag an. Die Aktivisten und Aktivistinnen ziehen eine positive Bilanz ihres Protestes.

Weitere Aktionen des "zivilen Ungehorsams" geplant

Sprecherin Kathrin Renz zum BR: "In den sechs Tagen, die wir Tag und Nacht neben dem Rathaus verbracht haben, haben wir viele positive Begegnungen mit Passauer und Passauerinnen gehabt und viel Solidarität erfahren." Zum gestrigen vom Stadtrat verabschiedeten Klimakonzept hieß es: "Auch wenn es gestern noch nicht gereicht hat: Wir haben das Unverständnis über das Klimaschutzkonzept der Stadt auch überregional bekannt gemacht, sodass der Druck für die Zukunft gewachsen ist." Die Klimaschützer kündigten weitere "Aktionen des zivilen Ungehorsams" an.

Eine Gruppe von demonstrierenden Jugendlichen – darunter auch Teilnehmer des Klimacamps - störten am Montagabend mit lautstarken Rufen die Stadtratssitzung in der Dreiländerhalle. Erst als die Polizei anrückte, entfernten sich die Aktivistinnen und die Aktivisten aus der Halle. Sie halten das gegen die Stimmen der Öko-Parteien verabschiedete Papier für zu wenig ambitioniert.