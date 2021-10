Klimacamp-Aktivisten klagen gegen Stadt Nürnberg

Die Auseinandersetzung um das Nürnberger Klimacamp am Sebalder Platz spitzt sich weiter zu. Seit Wochen kommt es zum Streit zwischen der CSU-Stadtratsfraktion und den Aktivistinnen und Aktivisten des Klimacamps am Rathaus. Nun sorgt ein Beschluss der Stadt für neuen Zoff. Denn in diesem werde das Lagern und Zubereiten von Lebensmitteln auf dem Sebalder Platz untersagt, teilte Klimacamp-Aktivist Markus Feuerlein BR24 mit.

Beschluss mit "fadenscheinigen Begründungen"

13 Monate lang sei das kein Problem gewesen, empört sich der Klimaschützer. Nun versuche die Stadt mit fadenscheinigen Begründungen, das Camp von seinem angestammten Platz zu verbannen. Gegen den Beschluss wollen die Klimaschützer juristisch vorgehen und haben Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Nürnberger Klimacamp will "sichtbar" sein

"Unser Protest ist an diesem Ort notwendig, weil er sich direkt neben dem Rathaus befindet", sagte Feuerlein. "Wir wollen uns nicht an den Stadtrand verbannen lassen, sondern werden weiterhin in unmittelbarer Nähe zu den politischen Entscheidungsträgern protestieren, wo wir für alle sichtbar sind. Wir sehen gute Gründe, dass das Verwaltungsgericht unserer Klage stattgibt und den Protestort am Sebalder Platz auch bestätigt." Mit einer Entscheidung wird in den kommenden Wochen gerechnet.

Harsche Kritik der Aktivisten an der CSU

Auf die Forderung der CSU-Stadtratsfraktion von Mitte September, das Klimacamp bis November aufzulösen, zeigten sich die Klimaschützer in den vergangenen Wochen schon kämpferisch. Einer der Aktivisten, Frank Braun, Gründer der Umweltorganisation Bluepingu e. V., warf den Christsozialen vor, deren politische Agenda sei "völlig unzureichend, um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden".

Klimacamp versus Christkindlesmarkt

Die CSU-Stadtratsfraktion hingegen konterte, dass bereits wichtige Stadtratsbeschlüsse für eine klimafreundliche Zukunft verabschiedet worden seien, wie etwa ein Mobilitätspakt, ein Klimafonds und das 365-Euro-Ticket. Zudem sei es auch an der Zeit, den Platz in der historischen Altstadt wieder für alle Bürgerinnen und Bürger nutzbar zu machen. Zudem werde der Platz auch für den Aufbau des Christkindlesmarktes benötigt.

Die Umweltaktivisten wären bereit, einen Teil der Fläche für die Zeit des Marktes herzugeben. Und sowohl die Stadt als auch die CSU-Fraktion betonen immer wieder ihre Gesprächsbereitschaft. Auch die Stadt setzt auf einen Dialog.