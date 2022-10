Klimacamp-Aktivisten besetzen Bäume in Augsburg

Von Montag an sollen auf dem Areal der früheren Augsburger Reese-Kaserne im Bereich der Sommestraße/Am Exerzierplatz Bäume gefällt und Kleingehölz entfernt werden. Das ruft die Aktivisten vom Augsburger Klimacamp auf den Plan: Sie wollen eigenen Angaben zufolge die Fällung der 57 Bäume verhindern.

Klimacamp Augsburg besetzt Bäume

Im Laufe des frühen Montagmorgens haben sie provisorische Baumhäuser errichtet oder die Bäume mit einfachen Hängematten besetzt. "Leerstand verwenden, Rodungswahn beenden! Bestandsbauten sanieren, Altbaumbestand integrieren" lautet das Motto der Aktion.

Man wolle darauf aufmerksam machen, dass der dringend benötigte und neu zu schaffende Wohnraum nicht primär durch Neubauten, sondern durch Nutzung der zahlreichen leerstehenden Gebäude in der Innenstadt und durch Umwidmung existierender Flächen bereitgestellt werden kann, teilt das Klimacamp mit. "Sanierung ist fast immer klimafreundlicher als ein altes Gebäude abzureißen und neu zu bauen", sagt Ingo Blechschmidt vom Klimacamp.

57 Bäume sollen Neubauten weichen

Gerade in Zeiten der Klimakrise dürfe kein alter Baumbestand abgeholzt werden, denn die Bäume gehörten zu "unseren wenigen Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise", sagt Blechschmidt. Betroffen sind unter anderem Pappeln, Birken, Linden, Weiden, Thujen und Kastanien. Auf dem Gebiet der ehemaligen Reese-Kaserne will die Wohnbaugruppe Augsburg die letzten verbliebenen Gebäude abreißen und an ihrer Stelle neue bauen. Auf dem rund 20.000 Quadratmeter großen Areal sollen Wohnraum für etwa 450 Familien sowie Freiräume im Grünen entstehen.

Dafür müssen in den kommenden Wochen insgesamt 57 Bäume und rund 1.200 Quadratmeter Kleingehölz weichen. Das Klimacamp kritisiert die von der Wohnbaugruppe in Aussicht gestellten Neupflanzungen: "Falls solche Experimente gedeihen, dauert es 80 bis 100 Jahre, bis die anfangs winzigen Setzlinge dieselben Funktionen übernehmen können wie die wertvollen Bestandsbäume", teilen die Aktivisten mit.