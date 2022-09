"Wer, wenn nicht wir?": Klimaaktivisten für Klebeaktion verwarnt

Mit Klebeaktionen immer wieder in den Schlagzeilen

Aktivisten der "Letzten Generation" waren in den vergangenen Wochen immer wieder mit Klebeaktionen in die Schlagzeilen geraten. Ende August hatten sich etwa zwei Aktivisten an einem historischen Bilderrahmen in der Alten Pinakothek in München festgeklebt. Beim Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach hatten Klimaschützer versucht, sich an einem Torpfosten festzumachen.

Auch in Nürnberg hatten sich Mitglieder der Bewegung immer wieder auf Straßen geklebt, unter anderem auch auf einer viel befahrenen Straße vor dem Hauptbahnhof. Aus anderen bayerischen Gemeinden sowie aus Berlin, Frankfurt und Dresden wurden ähnliche Aktionen gemeldet.

Klimaaktivisten rechnen mit vielen Prozessen

Die "Letzte Generation" bereitet sich eigenen Angaben zufolge auf "Hunderte Gerichtsprozesse" vor. Am Berliner Amtsgericht sei ein Aktivist zuletzt zu 60 Stunden Freizeitarbeit verurteilt worden, heißt es in einer Mitteilung der Bewegung. Der Prozess vor dem Amtsgericht in München sei das erste Verfahren dieser Art in Bayern. Zuvor seien von der Staatsanwaltschaft bereits Strafbefehle gegen einzelne Mitglieder der Bewegung beantragt worden.

Die zwei Frauen und der Mann, die nun vor Gericht stehen, waren zum Zeitpunkt der Aktion allerdings zwischen 18 und 21 Jahre alt, heißt es aus der Behörde. Gegen sie sei ein Strafbefehl somit nicht möglich. Bei der Protestaktion im Februar war noch eine weitere Person dabei. Weil sie noch jugendlich ist, wird ihr Fall separat verhandelt.

