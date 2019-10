Klimaaktivisten in Nürnberg verpassen Kanzlerin Merkel

Die Teilnehmer der heutigen Fridays for Future Kundgebung in Nürnberg trafen nicht wie erhofft auf die Kanzlerin, die zur gleichen Zeit in der Messe Nürnberg zu Gast war - auf dem IG Metall Gewerkschaftstag.

Die Demonstranten versammelten sich vor dem Messeeingang West der Messe Nürnberg, allerdings fand die Veranstaltung, auf der Merkel zu Gast war, auf der Ostseite des Zentrums statt. Es war nicht möglich, die Kundgebung kurzfristig zu verlegen, das bestätigte auch die Polizei. Diese wurde nämlich vom Ordnungsamt der Stadt für einen festen Ort genehmigt.

Klimaaktivisten tragen Zukunft zu Grabe

Auch ohne die Kanzlerin trugen die Klimaaktivisten symbolisch ihre eigene Zukunft zu Grabe. Damit wollten sie das aus ihrer Sicht nicht ausreichende Klima-Paket der Bundesregierung kritisieren, wie die Ortsgruppe von "Fridays for Future" bekanntgab.

Für die Beteiligten ist Angela Merkel die Hauptverantwortliche des beschlossenen Pakets. Die Demonstration dauerte circa eine Stunde und verlief friedlich. Rund 60 Teilnehmer waren vor Ort, so die Polizei, darunter waren nicht nur Schüler.