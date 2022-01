Klimaaktivisten räumen Baumhaus in Bayreuth überraschend

Das Baumhaus der Bayreuther Klimaaktivisten hätte an seinem Standort bestehen bleiben können - in einer Linde vor dem Rathaus. Das hatte Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) noch am Mittwoch in einer Sitzung des Stadtrats bekanntgegeben. Zur Begründung sagte er, eine mögliche Räumung des Baumhauses mit Polizeigewalt sei unverhältnismäßig.

Baumhaus ohne Genehmigung gegenüber dem Rathaus

Ursprünglich hatte die Stadt den Klimaaktivisten eine Frist bis Ende Januar eingeräumt, um einen neuen Standort für ihr Baumhaus mit Protestcamp zu beziehen. Die Stadt hatte dafür Beschwerden von Anwohnern und Schäden an Baum und öffentlicher Grünfläche als Gründe angeführt. Die Aktivisten hatten einen Umzug abgelehnt.

Die Stadtratsfraktion der Grünen hatte die Gruppe Baumhaus mit einem Antrag unterstützt. Zu einer Abstimmung war es am Mittwoch im Stadtrat aber nicht gekommen. Die Genehmigung einer Demonstration sei Sache der Verwaltung, so Ebersberger.

Aktivisten wollen mehr Klimaschutz in Bayreuth

Am Donnerstag dann die Nachricht der Klimaaktivisten: Das Baumhaus werde in den kommenden Tagen geräumt und zurückgebaut. "Zwei Monate lang haben wir mit dem Baumhaus ein klares Zeichen vor dem Rathaus gesetzt. In einem schweren Prozess haben wir nun entschieden, auf andere Aktionsformen zu wechseln", heißt es von den Aktivisten.

Als Gründe nennen sie unter anderem die Corona-Variante Omikron. Innerhalb des Baumhauses hätten die Abstände zur Verhinderung einer Infektion nicht immer eingehalten werden können. Die Stadt und ihre Bürger hätten sich außerdem an den Anblick des Baumhauses gewöhnt, weswegen neue Aktionen nötig seien, um die geforderten Veränderungen zu erreichen.

Klimaaktivisten leben zwei Monate im Baumhaus

Der "Gruppe Klimabaumhaus" geht es um Klimagerechtigkeit in Bayreuth. Ihre sieben Forderungen an den Stadtrat beinhalten beispielsweise kostenlosen Nahverkehr, mehr Raum für Radfahrer oder die baldige Klimaneutralität der Stadt. Die Aktivisten hatten das Klimabaumhaus mit Protestcamp im November 2021 ohne Genehmigung direkt gegenüber dem Rathaus errichtet. Eigenen Angaben zufolge wollten sie damit einen sichtbaren Protest mit direktem Bezug zur Lokalpolitik schaffen.

Der Rückzug aus dem Baumhaus sei ausdrücklich kein Ende der Aktionen, sondern ein Umstieg auf andere Formen, heißt es. Schon am Freitag um 14 Uhr soll es eine Demo geben, die an der Baumhaus-Linde startet und endet. Auch den Bau neuer Baumhäuser schließen die Naturschützer nicht aus.