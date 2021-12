Klimaaktivisten protestieren gegen Linken Klaus Ernst

"Nicht grüner als die Grünen"

In einem offenen Brief, den unter anderem Mitglieder der Klima-Bewegung Fridays for Future und mehrere linke Lokalpolitiker unterschrieben haben, heißt es: "In der Vergangenheit hat Klaus Ernst sich immer wieder gegen wirksame klimapolitische Positionen und das Programm der Linken gewendet, zum Beispiel mit Formulierungen wie 'wir dürfen nicht grüner als die Grünen' werden. Das Gegenteil ist doch richtig: Jede Partei muss pariskonforme Klimapolitik machen ."

Zudem habe Ernst in der Vergangenheit vor einer "Anbiederung" an die Klimabewegung wie Fridays for Future gewarnt, und als Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie eine Politik der fossilen Konzerne vertreten. Er habe gemeinsam mit Wirtschaftsvertretern und Ex-Kanzler Gerhard Schröder zusammen im Ausschuss für NordStream 2 und Gas als Energiequelle geworben. "Wer mit Gazprom-Schröder für NordStream 2 wirbt und gleichzeitig die Klimabewegung verurteilt, sollte für den Vorsitz des Klimaausschusses für die Linke disqualifiziert sein", heißt es in dem Schreiben.

Die Unterzeichner fordern, den Vorsitz dieses wichtigen Ausschusses jemandem aus der Fraktion zu übergeben, der wirksame Klimapolitik standhaft vertrete. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" hatte zuvor über den Protestbrief berichtet.