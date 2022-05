Klimaaktivisten planen Dauermahnwache in Würzburg

Eine neue Studie der Weltorganisation für Meteorologie WMO geht davon aus, dass es bereits in den kommenden Jahren zu einer dramatischen Erwärmung der Erde kommen könnte. Darum wollen Würzburger Klimaaktivisten nun ein permanentes Zeichen setzen und planen eine Dauermahnwache in der Würzburger Innenstadt. Das bestätigte FFF-Sprecher Lucas Gscheidle auf Anfrage von BR24. "Die Studie ist alarmierend und mehr als ein Warnsignal", so Gscheidle.

Die WMO-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit bereits in den kommenden fünf Jahren zu einer Erderwärmung um mindestens 1,5 Grad kommen könnte, zumindest zeitweise. Daraufhin hatten die Aktivisten vergangene Woche zunächst ein Klimacamp mit dem Slogan: "24 Stunden für eine klimagerechtere Welt" gestartet.

Entscheidungsträger und Bürger wachrütteln

Die Dauermahnwache soll auf die Problematik nun noch besser aufmerksam machen. Bis zum kommenden Donnerstag, den 19. Mai, sei die Dauermahnwache am "Unteren Markt" in Würzburg eingerichtet, so Gscheidle. Dann müssen die Aktivisten dem Weindorf weichen. Momentan würden Gespräche mit der Stadt Würzburg laufen, welcher Platz im Anschluss geeignet sein könnte. "Als möglichen festen Standort sind derzeit der Bahnhofsplatz und der Kardinal-Faulhaber-Platz im Gespräch", so Gscheidle weiter. Innenstadtnähe spiele deshalb eine große Rolle, da die Aktivisten neben einem politischen Signal auch mit den Bürgern ins Gespräch kommen möchten.

Webseite zum Dauercamp ist im Aufbau

Rund um das Camp soll ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Diskussionsrunden, Filmen geboten werden. "Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürger mit dem Thema Klimagerechtigkeit auseinandersetzen und natürlich auch die Entscheidungsträger", so Gscheidle. Denn nur gemeinsam könne man was bewegen. Derzeit besteht die Aktivistengruppe aus 50 Personen. In Schichten wollen sie das Camp 24 Stunden besetzen. Welche Aktionen wann rund um das Camp geplant sind, erfährt man derzeit auf den FFF Würzburg Seiten auf Facebook und Instagram. Es sei aber auch eine Webseite geplant.