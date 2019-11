Klimaaktivisten klettern in Sonthofen auf Bäume

Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben Aktivisten von "Fridays for Future" in Sonthofen versucht, den Druck auf die Politik zu verstärken. Sie fordern, dass sofort mehr im Kampf gegen die Erderwärmung getan wird. Aus ihrer Sicht reicht das Klima-Paket der Bundesregierung bei Weitem nicht aus, um der Bedrohung durch den Klimawandel wirksam etwas entgegenzusetzen.

Aktivisten: Klimawandel hat schon jetzt "drastische Folgen"

Die Oberallgäuer Aktivisten sprechen mit Blick auf die Beschlüsse der Bundesregierung von einem "Schlag ins Gesicht der jungen Generation". Leidtragende seien in erster Linie Menschen auf der südlichen Erdhalbkugel, die jetzt schon mit "drastischen Folgen der Klimakrise mit Dürren, Artensterben, Überschwemmungen und Extremwetterereignissen" zurechtkommen müssten.

Appell der Schüler in Sonthofen: "Lasst und nicht hängen!"

Schüler kletterten bei der Aktion am Rathausplatz in Sonthofen auf Bäume. In mehr als zehn Meter Höhe entfalteten sie ein Transparent mit der Aufschrift "Lasst und nicht hängen! Klimaschutz – jetzt!“. Die Aktivisten fordern, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen - gemäß dem Pariser Klima-Abkommen. Nach Einschätzung von Klimaforschern lässt sich nur so das Ziel erreichen, die Folgen der Erderwärmung im Großen und Ganzen in den Griff zu bekommen.