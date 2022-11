Klimaaktivisten im Gefängnis: Gewahrsam so streng wie Haft?

Micha Frey hatte noch Glück: Obwohl die Münchner Polizei auch bei ihm 30 Tage Vorbeugegewahrsam wegen wiederholten Festklebens auf dem Altstadtring beantragt hatte, verkürzte die zuständige Richterin ihn auf sieben Tage. Seit gestern ist der 24-jährige Politik-Student aus Passau wieder frei.

"Alle Habseligkeiten abgeben"

Die erste Nacht nach der Festnahme am 7. November verbrachte er in Polizei-Obhut. Dann folgten sechs Tage in einer Einzelzelle in Stadelheim: "Bei der Ankunft muss man tatsächlich alle seine Habseligkeiten abgeben. Man muss sich ausziehen. Alle Kleider werden sozusagen weggenommen und für einen verwahrt." Seine Armbanduhr durfte der gebürtige Pfälzer anbehalten.

Besuch theoretisch doppelt so häufig

Einziger Kontakt zur Außenwelt war zunächst ein Fernseher ohne Internet. Telefonieren geht nur auf Antrag, die Bearbeitung kann Tage dauern. Dabei ist der Gewahrsam zwar ein Freiheitsentzug, aber kein Strafvollzug. Für Strafgefangene ist er strenger, sagt Werner Kraus, Sprecher der Münchner Polizei.

Die in Gewahrsam genommenen Aktivisten seien "getrennt vom Strafvollzug untergebracht. Das heißt, sie haben auch die Möglichkeit, hier in einen Besuchsraum zu gehen. Momentan schauen wir, dass sie zumindest einmal in der Woche Besuch bekommen können. Beim normalen Strafvollzug ist es ja nur zweimal im Monat möglich - immer abhängig davon, ob die Justizvollzugsanstalt auch die entsprechende Kapazität hat."

Die Kapazitäten des Gefängnispersonals erwiesen sich für Frey allerdings als begrenzt. So musste er drei Tage auf einen Roman aus der Anstaltsbibliothek warten.

Frey: Haft erträglich, aber ungerechtfertigt

In den ersten Tagen waren die Klimaaktivistinnen und -aktivisten wie alle neuen Häftlinge wegen Infektionsschutz isoliert. Nur in der täglichen Hofgang-Stunde konnten sie sich draußen treffen. Später dürfen sie – im Unterschied zu gewöhnlichen Gefangenen - ab 9 Uhr auf den Gang, können sich gegenseitig in ihren Zellen besuchen und dort auch gemeinsam essen.

Micha Frey fand die sieben Tage Gewahrsam zwar erträglich, aber ungerechtfertigt für eine wiederholte Straßenblockade am Münchner Stachus. Hier werde sehr wohl eine Rettungsspur freigemacht. Deshalb versteht er nicht, dass die öffentliche Sicherheit so gefährdet sein soll, dass Vorbeugegewahrsam nötig ist: "Wir warnen vor einer immens großen Gefahr der Klimakatastrophe. Und deshalb sind wir eben nicht die Gefahr, die abgewehrt werden muss, sondern die Klimakatastrophe."

Ein Mitglied der Klimaschutzaktivisten-Bewegung "Letzte Generation", das noch in Gewahrsam in der JVA Stadelheim ist, befindet sich offenbar genau deshalb seit fünf Tagen im Hungerstreik. Das geht aus dem Twitter-Account der "Letzten Generation" hervor. Der Mann, ein Umwelt-Ingenieur, streike für die Koalition aus Scientist Rebellion, Letzte Generation und Co., heißt es dort. Mit dem Hungerstreik setze er seinen Widerstand gegen den "zerstörerischen Kurs der Bundesregierung in den Klimakollaps" fort.

Polizei: Punkt für längeren Gewahrsam erreicht

Für die Münchner Polizei indes zählt zum Beispiel allein die Möglichkeit, dass ein durch eine Blockade ausgelöster Stau Rettungsmaßnahmen behindern könnte. Präsidiumssprecher Werner Kraus hält Sitzblockaden sehr wohl für einen Eingriff "in die öffentliche Sicherheit und Ordnung - in wiederholten Fällen auch durch die gleichen Personen". Man könne "so eine Straftat nicht weiterlaufen lassen". Vom "Einsatztaktischen her" sei dann irgendwann der Punkt erreicht, "wo man sagt okay, jetzt müssen wir halt dann wirklich eine härtere Maßnahme treffen als nur die Loslösung und die Zuführung zu strafrechtlichen Ermittlungen und dann wieder die Entlassung".

Präventivhaft später strafmildernd?

Beschwerde gegen die Präventivhaft eingelegt hat laut Münchner Amtsgericht bislang keiner der einsitzenden Aktivistinnen und Aktivisten. Für juristische Scharmützel ist Micha Frey die Zeit zu schade.

Strafrechtlich ermittelt wird jetzt wegen des Verdachts auf Nötigung anderer Verkehrsteilnehmer. Sollte es dann später zu einem Gerichtsurteil kommen, müssen die Richter die Präventivhaft übrigens nicht unbedingt als strafmildernd werten, wie es bei einer Untersuchungshaft der Fall ist. Das Münchner Amtsgericht teilte hierzu dem BR mit: Bei einem einsichtigen Täter könne die Dauer des Gewahrsams bei der Strafzumessung aber berücksichtigt werden.