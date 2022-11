Klimaaktivisten blockieren Verkehr auf Münchner Luitpoldbrücke

Neun Klimaaktivisten haben am Montagmorgen um 8.00 Uhr die über die Isar führende Luitpoldbrücke in München blockiert, fünf von ihnen hatten sich nach Angaben der Polizei auf der Fahrbahn festgeklebt.

"Letzte Generation" bekennt sich zu Verkehrsblockade

Die Luitpoldbrücke war deshalb bis 9.33 Uhr in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Der Berufsverkehr staute sich auf der zweispurigen Prinzregentenstraße stadteinwärts bis zum Autobahnende der A94 zurück.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an, um die unangemeldete Versammlung aufzulösen. Auf Twitter bekannte sich die Bewegung "Letzte Generation" zu der Protestaktion. Sie zeigte sich enttäuscht über die Ergebnisse der Weltklimakonferenz "Der Gedanke an lange Haftstrafen" schrecke sie nicht ab, so die Aktivisten.

Innenminister Herrmann: Weiter Präventivhaft fürs Festkleben

Bereits mehrmals hatten sich Mitglieder der Bewegung "Letzte Generation" in München auf der Straße festgeklebt, zuletzt beim Stachus am Altstadtring. Die Politik streitet derweil, welche Strafen für die Aktionen gerechtfertigt sind. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hält an seinem Kurs gegen die Klimaaktivisten fest: Wer sich wiederholt festklebt, müsse weiter mit Präventivhaft rechnen.