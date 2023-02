Klimaaktivisten blockieren erneut Straßen - auch in Bayern

Aktivisten der Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" haben am Montag in München, Passau und Kempten Straßen blockiert. Dabei sei es jeweils zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen gekommen, wie die Polizei mitteilte.

München: Aktionen laut Polizei zügig beendet

In München klebten sich die Aktivisten am Mittag in der Münchner Altstadt neben dem Viktualienmarkt auf der Straße fest. Die Polizei hat die Aktion nach eigenen Angaben rasch beendet. Laut Münchner Präsidium haben sich drei Aktivisten kurz nach 12.00 Uhr auf der Frauenstraße festgeklebt, drei weitere hätten daneben gesessen. Die Polizei leitete den Verkehr um. Gegen 13.00 Uhr seien die Aktivisten von der Fahrbahn abgelöst gewesen.

Die sechs Männer wurden zur Identitätsfeststellung zu einer Inspektion gebracht. Wie ein Polizeisprecher sagte, stehen Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie wegen Nötigung im Raum.

Auch in Kempten und Passau kurzzeitige Verkehrsbehinderungen

In Kempten klebten sich drei Aktivisten auf eine Straße, so ein Polizeisprecher. Es habe nur geringfügige Auswirkungen gegeben. Etwa 20 Fahrzeuge seien betroffen gewesen. In Passau hatte sich am Morgen laut Polizei ein Aktivist auf eine Straße geklebt, vier weitere demonstrierten demnach mit Plakaten. Auch hier hätten sich die Verkehrsbehinderungen zügig aufgelöst.

Gegen die Aktivisten in Passau und Kempten wurden den Angaben nach Ermittlungsverfahren wegen Verdacht auf Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. In München gab es hierzu zunächst keine Informationen.

Weitere Aktionen in Berlin und Leipzig

Auch außerhalb Bayerns blockierten die Aktivisten am Montag in mehreren Städten wieder Straßen. In Berlin klebten sich Protestierende an drei Aus- und Auffahrten zur Stadtautobahn 100 auf die Fahrbahn, wie eine Polizeisprecherin sagte. Insgesamt waren demnach 18 Menschen an den Aktionen beteiligt.

Eine weitere Protestaktion fand in Leipzig statt - sechs Menschen blockierten die Fahrbahn, vier davon klebten sich fest. Die Polizei löste diese von der Fahrbahn und gab die Straße nach rund einer Stunde wieder frei.

Mit Informationen von dpa