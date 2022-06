Klimaaktivisten blockieren Berufsverkehr in Regensburg

Klimaaktivisten haben sich am frühen Morgen auf der Frankenstraße in Regensburg auf Höhe Steinweg auf die Fahrbahnen gesetzt, um den Verkehr zu blockieren. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, handelt es sich um etwa 15 Personen. Der Verkehr staut sich derzeit bis zur A93-Auffahrt am Pfaffensteiner Tunnel.

Aktivisten auf Straße festgeklebt

Von den 15 Aktivisten sind aktuell noch drei am Boden festgeklebt, anfangs waren es sechs Personen. Feuerwehrleute lösen die festgeklebten Aktivisten derzeit von der Fahrbahn.

Die vierspurige Frankenstraße ist aktuell auf Höhe Steinweg in beide Richtungen gesperrt. Es ist eine Umleitung eingerichtet. Die Polizei bittet darum, den Bereich großräumig zu umfahren.

Die Frankenstraße verläuft nördlich der Donau und verbindet das östliche Stadtgebiet unter anderem mit der für Pendler wichtigen A93-Auffahrt am Pfaffensteiner Tunnel.

Proteste auch in Niederbayern

Auch in Passau blockieren Klimaaktivisten den morgendlichen Berufsverkehr. Sie sitzen auf der Angerstraße, auf Höhe der Hängebrücke und legen den Verkehr in Richtung B12 lahm. Die Aktivisten bezeichnen sich als selbst als die "letzte Generation" und fordern von der Bundesregierung, fossile Infrastruktur für Öl, Kohle oder Gas nicht weiter auszubauen. Aktionen dieser Art gibt es deutschlandweit.