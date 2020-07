Klimaaktivisten besetzen Augsburger Rathaus

Etwa 25 Klimaaktivisten haben am Donnerstagnachmittag kurzzeitig das Rathaus in Augsburg besetzt. Wie die Polizei erklärte, verließ die Gruppe nach einem Gespräch mit Oberbürgermeisterin Eva Weber freiwillig und friedlich das Gebäude.

Politiker zeigen keine Gesprächsbereitschaft

Die Aktivisten äußerten sich enttäuscht darüber, dass seit dem Beginn des Camps am Mittwoch kein Politiker zu einem Gespräch bereit gewesen sei. Sie seien am CSU-Büro mit dem Hinweis abgewiesen worden, dass man keine Zeit für sie habe. Erst nach der Rathausbesetzung sei das Angebot gekommen, persönlich mit einer Person aus dem Kreis der Demonstranten zu sprechen. Dieses Gespräch habe auch stattgefunden.

Protest gegen Kohlausstiegsgesetz

Die Aktivisten von Fridays for Future demonstrieren vor dem Rathaus in Augsburg gegen das Kohlausstiegsgesetz, das am Freitag vom Bundestag beschlossen werden soll. Am Donnerstag fand außerdem noch ein genehmigter Demonstrationszug statt.