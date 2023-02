Klimaaktivisten behindern Autobahnabfahrt in Kempten

Sie kamen zu viert und positionierten sich mit ihren Transparenten mitten auf der Autobahnabfahrt der A7 in Richtung Kemptener Innenstadt: Zwei Frauen und zwei Männer der Gruppe "Letzte Generation". Zwei der Aktivisten klebten sich am Morgen an der Fahrbahn fest, die beiden in der Mitte der Straße nicht - um gegebenenfalls eine Rettungsgasse bilden zu können. Auf ihren Plakaten zu lesen: "Artikel 20 - Leben schützen" oder "Letzte Generation vor dem Kipppunkt".

Aktivisten lassen Klinikbesucher passieren

BR-Reporter Christoph Scheule berichtet von aufgebrachten Autofahrern: Manche schrien die Aktivisten an, andere betätigten minutenlang ihre Autohupen. Ein Fahrzeug, dessen Insassen belegen konnten, dass sie einen Arzttermin im Klinikum hatten, ließen die Aktivisten passieren. Die Polizei war nach kurzer Zeit vor Ort und leitete den Verkehr kurzerhand um und zwar über die Autobahnauffahrt. Der Rückstau löste sich daraufhin rasch auf.