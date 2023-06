Klimaaktivist in Nürnberg vor Gericht – Mahnwache vor der Tür

Weil er sich gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten in Nürnberg nahe des Hauptbahnhofs auf der Straße festgeklebt haben soll und eine Geldstrafe nicht akzeptiert hatte, muss sich ein 72-Jähriger vor dem Amtsgericht Nürnberg verantworten. Vor den Türen des Gerichts bekommt er Unterstützung von anderen Aktivisten.

Rentner wollte Geldstrafe nicht akzeptieren

Weil der Rentner Einspruch gegen den Strafbefehl mit einer Geldstrafe eingelegt hatte, kommt es nun zum Verfahren. Dass der Mann sich Mitte August vergangenen Jahres nahe des Nürnberger Hauptbahnhofs gemeinsam mit anderen Aktivisten der "Letzten Generation" und "Extinction Rebellion" auf der Straße festgeklebt hatte, wertet die Staatsanwaltschaft als gemeinschaftliche Nötigung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen gegen Störversuche

Weil das Gericht Störungsversuche der Klimaaktivisten während der Verhandlung nicht ausschließt und es aus anderen Regionen entsprechende Erfahrungen gebe, wurden die Sicherheitsvorkehrungen für den Prozess verschärft. So gibt es laut Gerichtssprecherin Tina Haase eine Kontrollschleuse am Eingang des Sitzungssaals, wo die Besucherinnen und Besucher auf möglicherweise unzulässige Gegenstände wie etwa Sekundenkleber überprüft werden. Für den Prozess ist nur ein Verhandlungstag vorgesehen.

Mahnwache als Unterstützung für Angeklagten

Während im Amtsgericht die Verhandlung gegen den 72-Jährigen läuft, haben sich vor dem Gericht einige Aktivisten zusammengefunden, um gegen die Verurteilung von Klimaaktivisten mit einer Mahnwache zu protestieren. Mit ihrem Transparent mit der Aufschrift "Klima schützen ist kein Verbrechen" versuchen sie auch den Angeklagten zu unterstützen und reagieren auf die zahlreichen Anklagen und Urteile gegen Klima-Aktivisten, die es in den vergangenen Wochen und Monaten gegeben hat. Unter ihnen ist auch der Nürnberger Aktivist und Pater, Jörg Alt.

Zuletzt hatten sich in Nürnberg acht Klimaaktivisten während des Deutschen Evangelischen Kirchentags, am 9. Juni, am Hauptbahnhof festgeklebt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.