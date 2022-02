Klima-Proteste: Wie radikal müssen die Aktivisten sein?

Droht eine weitere Radikalisierung?

Bei den bisherigen Straßenblockaden der "Letzten Generation" gibt es trotzdem erste Anzeigen wegen Nötigung. Weitere Aktionen können folgen – mit noch radikaleren Mitteln. Der Soziologe Dieter Rucht warnt im Interview mit dem BR-Politmagazin "kontrovers" vor einer "grünen RAF", die entstehen könnte, denn ein kleinerer Teil der Bewegung radikalisiere sich. "Es gibt Leute auch in der Klimabewegung, die laut darüber nachgedacht haben, dass am Ende dieser Eskalation auch so etwas wie Ökoterrorismus stehen könnte."

Mehrere Seiten des Aktivismus

Der "Aufstand der letzten Generation" und Extinction Rebellion auf der einen, Fridays for Future auf der anderen Seite – kann man das so zusammenfassen? Nein, findet Emily Binding von Fridays for Future München. Die beiden Seiten des Aktivismus seien gegensätzlich, aber nicht widersprüchlich.

"Wir führen Lobbygespräche mit Politikerinnen und Politikern oder reden auf Podiumsdiskussionen. Fridays For Future befindet sich momentan auf dieser Seite des Aktivismus, während sich die "Letzte Generation" momentan stark zur radikalen, militanten Seite des Aktivismus bekannt hat. Es ist wirklich die Frage, was man erreichen möchte und wie. Das würde ich aber ungerne werten." Trotzdem sagt sie: Miteinander zu sprechen, also den Dialog zu suchen, sei immer noch das fruchtbarste Mittel.