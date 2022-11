Klima-Proteste: Nötigung, Notwehr und Versammlungsfreiheit

"Recht braucht Unrecht nicht zu weichen" – dieser Gedanke steht hinter dem Recht auf Notwehr. Kurz gesagt: Jemand, der sich rechtskonform verhält und angegriffen wird, darf sich verteidigen, auch wenn er den Angreifer dadurch verletzt. Für den Strafrechtler Eric Hilgendorf, Professor an der Universität Würzburg, ein "Menschenrecht, das jeder Bürgerin und jedem Bürger zusteht".

Selbsthilfe der Autofahrer: Notwehr?

Wenn sich Klima-Aktivisten unangemeldet auf eine Fahrbahn kleben, darf der Autofahrer, der im Stau steht, die Blockierer demnach auch von der Fahrbahn losreißen und wegtragen, meint Jurist Hilgendorf. Selbst wenn das zu erheblichen Handverletzungen führen sollte.

Laut Hilgendorf befindet sich der Autofahrer in einer Notwehrsituation, es liege ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff auf dessen Fortbewegungs- und Handlungsfreiheit vor. Immer vorausgesetzt, die Polizei ist (noch) nicht vor Ort. Denn sobald staatliche Hilfe greifbar ist, ist nach überwiegender Ansicht der Juristen private Notwehr ohnehin nicht mehr erforderlich.

Hilgendorf: Mit Einsatz von Pfefferspray vergleichbar

Das Losreißen und Wegtragen der Aktivisten, sei auch geeignet, den Angriff abzuwehren oder zumindest abzuschwächen.

"Es gilt hier grundsätzlich dasselbe, wie in dem Fall, in dem eine Frau nachts am Weitergehen gehindert wird: Sie darf Pfefferspray einsetzen, auch wenn dadurch die Augen des Angreifers verletzt werden könnten", sagt Hilgendorf.

Münchner Strafrechtler warnt: "Steile These"

Der Münchner Strafrechtsprofessor Armin Engländer dagegen nennt die Notwehr-Argumentation seines Kollegen aus Würzburg eine "steile These". Räumen sich Autofahrer bei einer Klima-Blockade den Weg selbst frei, sei das keineswegs immer durch Notwehr gerechtfertigt.

Wie so oft in der Rechtswissenschaft, sei der jeweilige Einzelfall ausschlaggebend, viele Faktoren spielten eine Rolle. "Der Betreffende kann diese nur schwer einschätzen, so dass er ein nicht unerhebliches Risiko eingeht, sich strafbar zu machen, wenn er in einem solchen Fall zur Selbsthilfe greift", warnt Engländer. "Daher wäre es nicht gut, wenn man den Leuten den Rat gibt: Reißt die, die auf der Straße sitzen, von der Fahrbahn."

Blockaden von Versammlungsfreiheit gedeckt?

Schon die Annahme, dass der Angriff durch die Blockade generell rechtswidrig ist, stellt Engländer zur Debatte. "Solche Aktionen können unter bestimmten Voraussetzungen durchaus unter den Schutz der Versammlungsfreiheit fallen." Unabhängig davon, ob sie als Demonstration angemeldet und genehmigt wurden oder nicht.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verliert eine Versammlung grundsätzlich nur bei "kollektiver Unfriedlichkeit" den grundgesetzlichen Schutz, also bei "aggressiven Ausschreitungen" oder "Gewalttätigkeiten", nicht aber schon bei bloßen Behinderungen Dritter. Im letzteren Fall sind laut Bundesverfassungsgericht die Rechte beider Seiten abzuwägen.

Auch Michael Kubiciel, Professor für Strafrecht an der Universität Augsburg, hat im Tagesspiegel davor gewarnt, "Klimakleber" von der Straße zu zerren und diese zu verletzen. Die Freiheitsrechte der Autofahrer würden mit dem Versammlungsrecht kollidieren – die Abwägung beider Grundrechte sei für die Auslegung des Strafrechts entscheidend, das Ergebnis offen.

Mit Straftaten zu mehr Klimaschutz? Eine Übersicht.

Kleben sich Klima-Aktivisten an der Fahrbahn fest, kommt neben Nötigung (§ 240 StGB) auch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Betracht (§ 315b StGB).

Widersetzen sich die Protestierenden der von der Polizei durchgeführten Räumung, machen sie sich möglicherweise nach § 113 StGB (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) schuldig.

Lösen Aktivisten mutwillig einen Feuerwehralarm aus, steht ein Missbrauch von Notrufen nach § 145 I StGB im Raum.

Wer Gemälde beschmiert oder zerstört, wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen (§ 303 StGB).

Ob strafrechtlich relevantes Verhalten der Klima-Aktivisten aufgrund eines "Klimanotfalls" im Einzelfall wiederum gerechtfertigt ist, werden die Gerichte entscheiden.