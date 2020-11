Klima-Paket im Erlanger Stadtrat: Teures Parken und Öko-Energie

Die Stadt Erlangen will noch vor dem Jahr 2030 klimaneutral werden. Anders könne das Ziel, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius zu beschränken, nicht erreicht werden, sagte Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) bei einer Pressekonferenz. Er stellte dazu einen Klima-Paket vor, das der Stadtrat am kommenden Donnerstag (26.11.20) beraten und beschließen wird.

Ab 2022 nur noch Öko-Strom

Insgesamt umfasst das Paket mehr als 50 Maßnahmen, die ab sofort umgesetzt werden sollen, so Janik. Als Beispiele nannte er den Einsatz von klimaneutralem Erdgas. Ab Januar kommenden Jahres werden die Stadtwerke nur noch Gas anbieten, für das Klimaschutzzertifikate gekauft wurden. Ziel sei es, dann in den kommenden Jahren den fossilen Energieträger Erdgas bei der Fernwärmeversorgung komplett durch Wasserstoff oder synthetisch erzeugtes Gas zu ersetzen. Ab Ende 2022 werden die Stadtwerke nach Janiks Worten zudem nur noch Öko-Strom anbieten, der mit regenerativen Anlagen in Deutschland erzeugt wurde.

Verkehrswende: Teureres Parken, mehr Radfahrer und Fußgänger

Erlangen strebt außerdem eine Verkehrs- und Mobilitätswende an. In der Stadt sollen die Menschen vor allem mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs sein. Die Nahverkehrsbusse sollen auf emissionsfreien Antrieb umgestellt werden. Parken in der Stadt wird deutlich teurer werden, um den Autoverkehr zu reduzieren. Die Parkgebühren seien in Erlangen seit zehn Jahren nicht mehr erhöht worden, hieß es bei der Pressekonferenz.