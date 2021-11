vor 25 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Klima, Gesundheit, Digitales: Kabinett stellt Haushaltsplan vor

Das bayerische Kabinett hat seinen Haushaltsplan für 2022 vorgestellt. Insgesamt umfasst der Etat 71 Milliarden Euro. Ein Überblick, was die Staatsregierung in Sachen Klima, Gesundheit und Digitalisierung plant -und was die Opposition dazu sagt.