Klima-Demos: Gewerkschaft stellt sich hinter Schüler

Der Augsburger Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sich hinter den Protest von Schülern und Schülerinnen für mehr Klimaschutz gestellt. Wie bereits letzten Freitag demonstrierten auch heute wieder Schüler und Schülerinnen aus Bayern unter dem Motto "Fridays for Future" für mehr Klimaschutz. Die Proteste böten die Chance, das Thema wieder einmal auf die politische Agenda und in das gesellschaftliche Bewusstsein zu rücken, heißt es von der GEW.

Gewerkschaft fordert strenge Vorgaben im Kampf gegen Klimawandel

Der Klimawandel ließe sich leider nicht alleine durch einen Bewusstseinswandel einzelner bremsen. Vielmehr müsse die Politik die Zügel in die Hand nehmen und Konzerne durch strenge Vorgaben reglementieren. Da der Wille dazu nicht da sei, brauche es den starken Druck der Bevölkerung, der die Politik dazu zwinge, heißt es von der GEW weiter.

Aus Schwaben haben sich unter anderem Schüler aus Memmingen an dem Protest in München beteiligt. 90 Schülerinnen und Schüler aus zwei Schulen haben sich auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht. Mit einem Verweis müssen sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht rechnen, da die Schulleiter jeweils andere Regelungen gefunden haben.