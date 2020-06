Klima-Demos finden auch in Unterfranken wieder statt

Vor den Ausgangsbeschränkungen durch Corona sind in vielen deutschen Städten immer freitags tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Nachdem Versammlungen wochenlang verboten waren, kommen erstmals wieder die Aktivisten von Fridays for Future zusammen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

200 Aktivisten in Würzburg angemeldet

In Würzburg sollte der Klimastreik ursprünglich am Oberen Markt in Würzburg stattfinden. Doch um die Abstandsregeln wahren zu können, demonstrieren die Fridays for Future-Anhänger auf den Mainwiesen, so ein Sprecher der Stadt. Für die Demonstration sind 200 Aktivisten angemeldet. Die Würzburger Ortsgruppe schreibt in einer Mitteilung, dass die Klimakrise durch die Corona-Pandemie deutlich in den Hintergrund gerückt sei. Das wollen die Aktivisten wieder ändern.

Klimaaktivisten streiken stationär

Valentina Steinicke von der Ortsgruppe betont, dass es sich nicht um eine klassische Demonstration handele, weil die Versammlung stationär, also nur an einem Ort, stattfinde. Vor Corona sind die Klimaaktivisten durch die Innenstadt gezogen. "Außerdem wollen wir diesmal auf unseren Schildern nicht nur Appelle kommunizieren, sondern inhaltliche Fakten. Ich glaube es ist wichtig, jetzt vermehrt Informationen zu streuen", so Steinicke. Zuletzt hatten die Aktivisten bei der Globalen Klimademo am 24. Mai gestreikt, online und mithilfe einer Schilderaktion.

Demo für den Windpark Wülfershausen

Eine weitere Fridays-for-Future-Demo findet im Landkreis Rhön-Grabfeld statt. Dort demonstrieren Umweltaktivisten dafür, dass der Windpark Wargolshausen/Wülfershausen doch noch gebaut werden kann. Rund sechs Millionen Euro haben die Betreiber schon investiert. Zehn riesige Beton-Fundamente sind schon gebaut, 13 Windräder sollten es eigentlich werden. Dann wurde das Projekt aber gestoppt, weil nur noch Windräder gebaut werden dürfen, die weit genug weg von Häusern stehen.

Aktivisten wollen Druck auf Politik erhöhen

Organisatorin der Demo Pauline Beck sagt, dass rund 15 Mitglieder selbstgemalte Transparente am unfertigen Fundament eines Windrads ablegen. Slogans wie "Wasser, Wind und Sonne – Kohle in die Tonne" oder "Windkraft – ja bitte!" sollen auf den Plakaten stehen. "Uns ist es wichtig, dass das Thema Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit bekommt und so der Druck auf die Politik erhöht wird", sagt Beck.