Klima-Camp am Augsburger Rathaus darf bleiben

Das Klima-Camp am Augsburger Rathaus muss nicht aufgelöst werden. Das Verwaltungsgericht Augsburg gab heute einem Eilantrag der Aktivisten statt - die Stadt Augsburg hatte dem Camp vor einer Woche in einem Feststellungsbescheid die Eigenschaft als eine vom Grundgesetz geschützte Versammlung abgesprochen. In der Folge hätte sich das Camp auflösen müssen. Dazu kommt es nun nicht. Die Stadt Augsburg sieht in dem Camp keine vom Demonstrationsrecht geschützte Versammlung, sondern eher eine Art Polit-Workshop.

Kohleausstieg kommt zu spät

Die Demonstrierenden am Augsburger Rathaus kritisieren den Kohleausstieg bis zum Jahr 2038. Nach ihrer Ansicht kommt dieser zu spät – auch viele Wissenschaftler fordern einen früheren Ausstieg aus der Kohleverstromung. Zudem kritisieren die Aktivisten, die Stadt Augsburg habe sich zu niedrige Klimaziele gesteckt. Die Stadt könne da viel mehr tun, zum Beispiel die Radwege ausbauen, eine bessere Vernetzung des öffentlichen Nahverkehrs. Und: Die Stadt könnte ihre Kantinen auf vegetarisches Essen umstellen, da die Viehzucht mit einem hohen CO2-Ausstoß zur Klimaerwärmung beitrage.

Augsburg will bis 2030 Klimaziele erreichen

Die Stadt Augsburg jedenfalls will bis 2030 erreichen, dass jeder Bewohner nur noch knapp fünf Tonnen CO2 pro Jahr ausstößt – damit könnten die Klimaziele zumindest für Augsburg erreicht werden. Bislang sind es noch 8,5 Tonnen CO2.