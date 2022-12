Klima-Blockaden: Warum München ein Schwerpunkt ist und bleibt

Heiligabend, Weihnachten und Silvester hinter Gittern statt mit Familie und Freunden: Nach wiederholten Straßenblockaden in München müssen zwei 48 und 63 Jahre alte Klimaaktivisten bis 5. Januar in Präventivgewahrsam bleiben. Trotz der besonders großen präventiven Befugnisse der Behörden in Bayern will die Gruppe Letzte Generation ihre Aktionen in München fortsetzen. Auf Twitter betonte die Gruppe, "die Aussicht auf Präventivhaft oder Strafen" halte die Aktivisten nicht ab.

Die nächste Aufsehen erregende Aktion ließ in der Tat nicht lange auf sich warten: Am Münchner Flughafen musste am Vormittag vorübergehend eine der beiden Start- und Landebahnen gesperrt werden: Aktivisten hatten sich am Rollfeld festgeklebt.

München hat sich in den vergangenen Wochen zum zweiten großen Schwerpunkt der Straßenblockaden der Letzten Generation neben Berlin entwickelt. Aus welchen Gründen konzentrieren sich die Klimaaktivisten gerade auf die bayerische Landeshauptstadt? Und was wollen sie erreichen?

Letzte Generation: "Aggressive Töne" aus Bayern

Letzte-Generation-Sprecher Theo Schnarr nennt dafür im BR24-Interview neben der Bedeutung Münchens als wichtiger Stadt auch politische Gründe: Gerade aus Bayern seien aggressive Töne an die Adresse der Klimaaktivisten gekommen und Rufe nach deutlich höheren Strafen, erläutert er. Eine Motivation der Aktivistinnen und Aktivisten sei nun, zu zeigen, "dass es uns nicht darum geht, da ohne Strafen rauszukommen, sondern dass wir bereit sind, auch höhere Strafen auf uns zu nehmen".

Mit dem Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatten zwei bayerische Spitzenpolitiker vor Wochen härtere Strafen für Blockade-Aktionen von Klima-Aktivisten verlangt - in besonders schweren Fällen auch Haftstrafen. Der Staat müsse bei Sachbeschädigung "klare Kante" zeigen, betonte Söder. Dobrindt mahnte "deutlich härtere Strafen für Klima-Chaoten" an, um die "Entstehung einer Klima-RAF" zu verhindern. Die Terroristen der Rote Armee Fraktion (RAF) galten in der Bundesrepublik über Jahrzehnte als Inbegriff von Terror und Mord.

"Bayern Symbol für Versagen der Klimapolitik"

Das Pressebüro der Letzten Generation teilt auf BR24-Anfrage zudem mit: "Überall dort, wo es möglich ist, werden wir versuchen, unsere Gesellschaft auf die drohende Klimaapokalypse hinzuweisen." Bayern sei ein ein Symbol für "bisheriges Versagen in der Klimapolitik in Deutschland, das Ignorieren, das Verdrängen und für das 'Ja-aber-die-anderen-sollen-es-machen'".

Der Freistaat sei ein Hauptakteur der Automobilbranche, habe aber keinen Plan für die Verkehrswende. "Bayern ist ein Bundesland, das vorangehen will, doch die Emissionen im Verkehrssektor werden nicht einmal erfasst." Das Land sehe sich als verantwortungsvoll und konservativ, doch die Bewahrung der Heimat scheitere am Streit um Abstandsregeln bei Windrädern. Die Staatsregierung betont dagegen seit Wochen, sie treibe den Ausbau erneuerbarer Energien entschieden voran.

An Rubens-Gemälde geklebt und Fußballspiel unterbrochen

In den ersten Monaten dieses Jahres hatten Klimaaktivisten neben häufigen Straßenblockaden in Berlin auch mit Aktionen in einer Reihe weiterer deutscher Städte gegen die Politik der Bundesregierung protestiert: beispielsweise auf Brücken und Autobahnen in Frankfurt sowie im Hamburger Hafen und der Universität Hamburg.

In München gab es im Lauf der Monate zunächst nur vereinzelt Proteste: Für Aufsehen sorgten beispielsweise eine Straßenblockade am Münchner Flughafen im Februar, die kurze Unterbrechung eines Bundesliga-Spiels des FC Bayern sowie vor allem die Klebe-Aktion an einem Rubens-Gemälde in der Alten Pinakothek im Sommer.

"Wir weiten unseren Widerstand nach München aus"

Zum zweiten großen Protest-Hotspot der Letzten Generation wurde die Landeshauptstadt erst in den vergangenen Wochen - auch als Reaktion auf den Umgang von Polizei und Behörden mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Gruppe Scientist Rebellion. Diese hatten sich am 29. Oktober in der Münchner BMW-Welt an ein Ausstellungsfahrzeug geklebt und mehrere Autos mit einer klebrigen Substanz beschmiert.

Als gegen mehr als ein Dutzend der Aktivisten ein mehrtägiger Präventivgewahrsam verhängt wurde, warf die Letzte Generation der Regierung vor, Expertinnen und Experten wegzusperren, "deren Expertise sie endlich hören sollte". Und die Gruppe kündigte an: "Wir weiten unseren friedlichen Widerstand in den kommenden Tagen nach München aus und werden ihn monatelang fortsetzen."

18 Straßenblockaden innerhalb von sechs Wochen

Und die Gruppe setzte die Ankündigung um: Seit Anfang November folgten mehrere Blockaden am Münchner Stachus sowie auf weiteren Straßen und Autobahnen. Inklusive Aktionen von Scientist Rebellion zählte die Polizei zwischen dem 25. Oktober und 6. Dezember 18 Straßenblockaden in München - mit 2 bis 18 Teilnehmern. Die Folge: Dutzende Anzeigen wegen Nötigung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Ordnungswidrigkeiten nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz sowie eine Reihe Fälle von Präventivgewahrsam von bis zu 30 Tagen.

Der Letzten Generation war dabei von Anfang an bewusst, dass nach dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz eine Präventivhaft von bis zu 30 oder sogar bis zu 60 Tagen drohen könnte. "Das hält mich nicht davon ab, in den Widerstand zu treten, bis die ersten Sicherheitsmaßnahmen gegen den Klimakollaps ergriffen wurden", betonte damals eine Aktivistin vor ihr Abreise nach Bayern.

Großteil der Aktivisten nicht aus Bayern

Laut bayerischem Innenministerium wohnen viele der beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten nicht in Bayern, sondern reisen aus dem gesamten Bundesgebiet oder sogar dem Ausland an, "um hier Straftaten zu begehen". Nur etwa ein Drittel der Frauen und Männer stamme aus dem Freistaat.

Es engagierten sich viele verschiedene Bürger mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, teilt die Letzte Generation dazu auf BR24-Anfrage mit. "Einige stammen aus Bayern oder München und andere aus anderen Teilen Deutschlands, ohne genauere Angaben zu machen. Die Frage, wie die Aktionen in München mit auswärtigen Aktivisten organisiert und koordiniert werden, lassen sowohl Sprecher Theo Schnarr als auch das Pressebüro der Letzten Generation unbeantwortet.

Was fordert die Letze Generation?

Die Forderungen der Letzten Generation haben sich seit Gründung der Gruppe im vergangenen Jahr gewandelt. Anfangs verlangte sie von der Bundesregierung in erster Linie eine Agrarwende weg von industrieller hin zu nachhaltiger Landwirtschaft sowie ein Essen-Retten-Gesetz: Supermärkte müssten verpflichtet werden, noch genießbares Essen nicht wegzuwerfen, sondern zu spenden, "um die unnötigsten CO2-Emissionen zu reduzieren".

Bei den aktuellen Blockadeaktionen stehen zwei andere Kernforderungen im Fokus: Zum einen verlangt die Letzte Generation ein sofortiges Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen, um "jährlich bis zu 5,4 Millionen Tonnen CO2" einzusparen. "Es ist sofort umsetzbar und das nahezu kostenlos." Zum anderen pochen die Aktivisten auf ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket: "Bezahlbare Bahnen sind in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten nur gerecht! Außerdem würde ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket sogar noch mehr CO2 einsparen als ein Tempolimit."

"Bewusst kleine Forderungen"

Aktivist Theo Schnarr sagt dazu: Es seien bewusst "kleine" Forderungen. "Uns ist auch selbst völlig klar, dass die Welt nicht gerettet ist, wenn wir ein Tempolimit haben und das 9-Euro-Ticket wieder einführen", sagt er. Es seien aber einfache Maßnahmen, die sofort umsetzbar seien - ein erster Schritt. "Was darüber aber deutlich wird, ist: dieses Nicht-Handeln der Regierung." Die Gruppe wolle darauf hinweisen, dass die Regierung nicht bereit sei, ausreichend tätig zu werden. Stattdessen werde darüber diskutiert, wie man Aktivisten länger wegsperren könne.

Zu den Protestaktionen auf den Flughäfen München und Berlin schrieb die Letzte Generation in den sozialen Netzwerken: "Flugverkehr ist staatlich hochsubventioniert und ein direkter Klimakiller." Auf den Flughäfen stelle man sich "den Ursachen der Klimakatastrophe direkt entgegen".

Wie geht es in München weiter?

Die Aktivisten zeigen sich kämpferisch. "Wir werden auch in München unseren friedlichen zivilen Widerstand solange weiterführen und ausweiten, bis sich die Regierung entschließt, jetzt Maßnahmen für einen entschlossenen Klimaschutz zu treffen", heißt es im Statement für BR24.

Auf Facebook schrieb die Gruppe darüber hinaus: "Mehr Menschen bereiten sich vor, nach München zu kommen. Sie werden von Übergriffen auf der Straße, von unendlich hohen Geldstrafen oder von der Aussicht auf lange Haft nicht aufgehalten." Mütter hätten sich von ihren Familien verabschiedet, "weil Weihnachten dieses Jahr auszufallen droht". Es könne keine ruhige Weihnacht geben, solange "das Regierungsversagen" weitergehe.