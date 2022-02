Klimaaktivisten "Letzte Generation": "Wir werden massiv stören"

Die Aktion der Gruppe "Letzte Generation" am Münchner Flughafen begann am Mittwochmorgen gegen 7.00 Uhr und wurde gegen 9.30 Uhr von der Polizei und Rettungskräften aufgelöst. Betroffen von der Blockade an einer Zufahrt zum Frachtbereich des Airport München waren ein paar Lkw-Fahrer. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern ein Gesetz, das die Verschwendung von Lebensmitteln verbietet.

Welche Ziele verfolgt die "Letzten Generation"?

Der Gruppe "Letzte Generation" geht es nicht nur darum, Essen zu retten. Vielmehr müsse man jetzt das Klima retten. Eine Aktivistin sagte heute am Rande der Aktion:

"Wir steuern auf einen Klimakollaps zu, wir haben nur noch drei Jahre Zeit, das zu verhindern und wirksame Maßnahmen zu erlassen." Aktivistin, "Letzte Generation"

Schon 2050 könnte ein Drittel der Ernte auf der Erde ausfallen, Hungersnöte seien die Folge. Man könne nicht hinnehmen, dass 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln pro Jahr in Deutschland weggeworfen werden. Deswegen protestiere man auch nicht mehr vor Supermärkten, sondern wolle Druck machen auf die Politik, damit die Klimawende mit wirksamen Gesetzen durchgesetzt werde. "Es geht darum, massiv zu stören und Aufmerksamkeit zu erregen", so eine Sprecherin.

Die Aktivsten berufen sich auf Hochrechnungen des britischen Klimaexperten Sir David King, früherer Berater des britischen Außenministeriums: King warnt seit Jahren vor sogenannten Kipppunkten. Seien die erreicht, wäre das Klima nicht mehr zu retten. Hungersnöte und Extremwetterereignisse wären dann nicht mehr aufzuhalten. Die nächsten drei Jahre seien entscheidend, damit diese Kipppunkte nicht erreicht werden.

Warum wählen die Klimaaktivisten diese Form des Protests?

Ein Mitglied der Gruppe sagte heute, seit zehn Jahren weise er als Rentner bei friedlichen Protesten auf die drohende Katastrophe hin – doch man werde nicht gehört.

"1,4 Millionen Leute waren auf der Straße, aber es hat nicht gebracht. Deswegen blockieren wir jetzt hier. Und ich habe Enkel, da muss man was tun!" Aktivist, "Letzte Generation"

Gestern sagte ein Aktivist, die Blockade richte sich nicht gegen die Menschen, die im Berufsverkehr stehen, sondern es sei ein Notfall, ein Klima-Notfall.

Was sagt die Politik dazu?

Dem Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gehen derartige Blockade-Aktionen eindeutig zu weit. "Das sind ernstzunehmende Straftaten, gegen die wir konsequent vorgehen. Bei Wiederholungsgefahr kann sogar die Ingewahrsabnahme drohen", so der Minister wörtlich.

Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen kritisierte die jüngsten Proteste der Klimabewegung "Letzte Generation". Verständnis für die Demonstranten, auch für ihre Autobahnblockaden der vergangenen Wochen, äußerte hingegen der Grünen-Bundestagsabgeordnete und frühere Umweltminister Jürgen Trittin.

Was bewirken die Proteste?

Wer gestern am Frankenschnellweg im Berufsverkehr im Stau stand, hatte nur teilweise Verständnis für die Aktion. Der Protestforscher und Soziologe Dieter Rucht schätzt, dass viele in der Bevölkerung denken, die Aktionen würden über das Ziel hinausschießen. Anders als bei Corona sei die Betroffenheit beim Klimathema eher indirekter Art: "Da denkt man eher, jetzt lassen wir die Politik machen, wir haben eine neue Regierung." Denen scheinen die Maßnahmen überzogen. Es gebe aber auch Sympathisanten mit der Gruppe "Letzte Generation".

Ob die Aktivisten wirklich Druck ausüben können auf die Politik in Berlin, das bezweifelt der Soziologe Dieter Rucht im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Bei Politikern ist es so: Unterstützung bedeutet nicht, dass wenige laut werden, sondern dass viele diese Sache unterstützen und dass sich das auch wahlpolitisch auszuwirken droht, dann werden Politikerrinnen und Politiker sehr sensibel reagieren." Dieter Rucht, Soziologe

Seit Ende Januar blockieren sie Straßen in großen Städten. Das hat auch dazu geführt, dass die Gruppierung von 30 aktiven Mitgliedern, nach eigener Aussage, auf 150 angewachsen ist.