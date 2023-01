Aktivisten der "Letzten Generation" wegen Nötigung vor Gericht

"Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat?" und "100 km/h und 9€ für alle" – Das steht auf Bannern, die Unterstützerinnen und Unterstützer der Angeklagten bei einer Mahnwache vor dem Amtsgericht in Kempten in den Händen halten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Sieben Aktivisten der "Letzten Generation" müssen sich dort wegen Nötigung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Ende Mai 2022 eine Hauptverkehrsstraße in Kempten blockiert zu haben, indem sie sich auf der Fahrbahn festgeklebt hatten oder das Festkleben andere Personen unterstützten.

Klima-Aktivisten verweisen auf Recht des zivilen Ungehorsams

In einem Fall geht es um 240-fache Nötigung. Die hohe Zahl ergibt sich aus der Summe der Autofahrer, die durch die Protestaktion an der Weiterfahrt gehindert wurden und im Stau standen. Entsprechende Strafbefehle haben die Aktivisten nicht akzeptiert, da sie ihre Aktion nach eigenen Angaben nicht als Nötigung sehen, sondern als legitime Protestform. Beim Prozess wiesen sie immer wieder auf das Recht des zivilen Ungehorsams hin.

Als die ersten Angeklagten "zur Sache" aussagten, unterbrach die Richterin mehrmals die Angeklagten, wenn diese bei ihrer Schilderung ihrer Motivation zu weit ausholten und politische Statements verlasen. Einer der Angeklagten brach bei seiner Schilderung mehrfach in Tränen aus, als er über die drohende Klimakatastrophe sprach und aus seinem beruflichen Alltag mit jungen Menschen und ihren Zukunftsängsten sprach.

Gericht ordnete besondere Sicherheitsvorkehrungen an

Der Prozess findet nach Angaben des Gerichts vor der Jugendkammer statt, da einer der Angeklagten zur Tatzeit, im Mai 2022, noch als Heranwachsender galt, also nicht älter als 21 war.

Für den Prozess hat das Gericht besondere Sicherheitsvorkehrungen angeordnet. Ausdrücklich verboten ist dabei für die Zuschauer, Klebstoff zum Prozess mitzubringen. Im Gericht gab es gleich zwei Sicherheitsschleusen mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten.

Eine der Angeklagten ist die 24-jährige Maja Winkelmann aus dem Allgäu. Sie war bereits bei zahlreichen Protesten der "Letzten Generation" dabei und saß nach eigener Aussage auch bereits mehrfach in der JVA Stadelheim (München) in Präventionshaft. Im Interview mit dem BR erklärte sie, auf jeden Fall weiterzumachen, egal wie das Urteil des Amtsgerichts Kempten ausfallen wird.