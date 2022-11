Klima-Aktivisten besetzen Hörsaal an der Uni Regensburg

Ein weißes Transparent hängt über dem Eingang zum Hörsaal 2 im zentralen Hörsaalgebäude der Universität Regensburg. Es ist kurz vor Ende der regulären Politikwissenschaft-Vorlesung, da schießen aus den Reihen der Studierenden mehrere Personen in die Höhe. Jemand ruft: "What do we want?" Und es schallt zurück: "Climate Justice!" Erneut ruft jemand: "When do we want it?" Die Antwort: "Now!"

Mehr zum Thema: "Klimawandel und Umwelt - Aktuelle Infos zum Klimaschutz"

48 Stunden Hörsaal-Besetzung geplant

Der Dozent wird kurzerhand vom Rednerpult verbannt. An seine Stelle tritt eine Aktivistin, die ankündigt, der Hörsaal sei hiermit von der Klimabewegung "End Fossil" besetzt. Beschwichtigend setzt sie hinzu: "Das hier ist kein Banküberfall. Ihr dürft alle gehen, wenn ihr wollt. Aber ihr dürft vor allem alle wiederkommen und gucken, ob euch unser Programm gefällt, und mitmachen."

48 Stunden wollen die Aktivistinnen und Aktivisten von "End Fossil Regensburg" den Hörsaal 2 besetzen. Sie haben Schlafsäcke und Isomatten mitgebracht. Und ein Programm, das sie in roten Lettern auf der Tafel im Hörsaal aufgeschrieben haben. Vorträge zum Thema Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind geplant, es gibt Filmvorführungen und Workshops, am Abend einen Rave.

Klimabewegung will Protest in Universitäten bringen

Loras studiert an der Universität Regensburg Physik. Er ist Sprecher der Gruppe "End Fossil Regensburg". Der 20-Jährige war bereits zu Schulzeiten bei Fridays for Future aktiv. Nach dem Protest auf den Straßen wolle "End Fossil" bewusst den Protest in die Universitäten und Schulen zurück verlagern, so der Aktivist. "Weil wir glauben, dass wir damit besser über Inhalte reden können, indem wir Vorträge und Workshops halten. Andererseits, weil wir damit alle Leute zwingen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir wollen, dass alle Leute eine Meinung zu dem Thema haben", so Aktivist Loras.

Universität einverstanden mit Besetzung

Mit ihrer Aktion wollen die Aktivistinnen und Aktivisten ein Zeichen gegen den Verbrauch von fossilen Energieträgern setzen. Nachhaltige Energieproduktion und die Verkehrswende für alle zählen zu ihren zentralen Anliegen.

Dass dafür ein Hörsaal besetzt werden soll, darüber sei die Universität Regensburg im Vorfeld informiert gewesen, teilte die Polizeiinspektion Regensburg mit. Die Universitätsleitung habe ihr Einverständnis gegeben. Polizeiliches Handeln sei nicht erforderlich. Geplante Vorlesungen wurden verlegt. Dafür steht die Tür zum Hörsaal allen Interessierten offen.

Noch bis Freitagmorgen soll die Besetzung des Hörsaals andauern. Dann wollen die Aktivistinnen und Aktivisten von "End Fossil Regensburg" nach München fahren zum angekündigten Generalstreik von Fridays for Future.

Weitere Besetzungen geplant

Auch an der Universität Erlangen wurde ein Hörsaal besetzt. In den nächsten Wochen seien indes weitere Besetzungen geplant, heißt es in einer Mitteilung von "End Fossil". Hintergrund der Aktionen ist unter anderem die 27. UN-Klimakonferenz in Ägypten.