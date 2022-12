Klima-Aktivisten besetzen erneut Schilderbrücken auf A9 und A96

Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Dienstagmorgen ihren Protest fortgesetzt. Wie auf einem auf Twitter veröffentlichten Video zu sehen ist, kletterten mehrere Aktivisten auf eine Schilderbrücke über der A9 bei Fröttmaning. Die Polizei sperrte daraufhin kurzzeitig die Fahrbahn in Richtung München.

Laut Polizei protestieren Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten aktuell an drei Örtlichkeiten: auf der A9 auf Höhe Fröttmaning, auf der A96 zwischen München-Blumenau und Ausfahrt München-Sendling sowie am Autobahnende der A96 in München Sendling. Der Verkehr staut sich nach Angaben der Polizei auf mehreren Kilometern Länge.

"Letzte Generation" kündigt mehrere Aktionen am Dienstag an

Auf Twitter kündigen die Aktivisten mehrere Aktionen an: "Heute finden wieder mehrfache unangemeldete Blockaden auf den Straßen und Autobahnen in und um München statt", heißt es dort.