Kletterunfall in Selb: Junge überlebt 8-Meter-Sturz

Am Donnerstagabend ist ein sieben Jahre alter Junge bei einem Kletterunfall im Landkreis Wunsiedel schwer verletzt worden. In Selb stürzte das Kind in einer Kletterhalle aus rund acht Metern in die Tiefe, teilt die Polizei mit.

Falscher Knoten? Vater war für Sicherung verantwortlich

Nach ersten Ermittlungen scheint ein falsch geknüpfter Sicherungsknoten zum Unfall geführt zu haben. Offenbar hatte der Vater des Kindes die Sicherung vorgenommen. Der Junge schlug beim Sturz von der Kletterwand auf den Hallenboden auf und verletzte sich an beiden Beinen schwer. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus.

Junge außer Lebensgefahr

Ein Sachbearbeiter für Kletterunfälle hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dem Vater drohen Konsequenzen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei befindet sich der Junge nicht in Lebensgefahr.