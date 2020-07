vor etwa einer Stunde

Kletterin überlebt 25 Meter-Absturz am Großen Grundübelhorn

Eine Kletterin hat in den Berchtesgadener Alpen einen schweren Absturz überlebt. Die 27-Jährige war gestern am Großen Grundübelhorn unterwegs. In der Südwand rutschte sie ab und stürzte rund 25 Meter in die Tiefe.