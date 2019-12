Kleinwallstadt: Frau vergewaltigt – Verdächtiger festgenommen

Ein 18-Jähriger sitzt nach einer Vergewaltigung in Kleinwallstadt in Untersuchungshaft. Er habe die Tat gestanden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken am Montag.

Laut Polizeipräsidium Unterfranken war eine Frau am vergangenen Montag beim Spazierengehen mit ihrem Hund gegen 22.40 Uhr in der Mainstraße in der Nähe eines Wohnmobilstellplatzes vergewaltigt worden. Ein 18-jähriger Rumäne geriet ins Visier der Ermittler. Da er die Tat eingeräumt hat, wurde er am Freitag vorläufig festgenommen.

Untersuchungshaft angeordnet

Der 18-Jährige wurde am Samstag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Diese ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Der 18-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.