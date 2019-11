Kleinwallstadt: Frau überfallen und vergewaltigt

Laut Polizeipräsidium Unterfranken hatte die Frau am Montag (26.11.19) kurz nach 22 Uhr ihre Wohnung verlassen, um ihren Hund auszuführen. Gegen 22.40 Uhr kam sie an einem Wohnmobilstellplatz an der Mainstraße vorbei. Dort wurde sie von einem Unbekannten nach hinten gerissen un in Richtung Main gezerrt. Der Unbekannte verging sich an ihr, anschließend flüchtete er in Richtung Elsenfeld.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Täter in Begleitung eines weiteren Mannes war. Die Polizei hat folgende Beschreibung von dem Mann: Er ist etwa 175 Zentimeter groß und trug einen dunklen Parka mit Fellrand an der Kapuze. Der Mann sprach gebrochen Deutsch mit einem ausländischen Akzent.